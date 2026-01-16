Дуже дивні акули порушують правила еволюції: "ходять" сушею і їм майже не потрібен кисень

Дослідники розповіли про "ходячих акул", які здатні пересуватися сушею, виживати в умовах низького вмісту кисню і розмножуватися без енергетичних витрат.

Наша планета є домівкою для неймовірної кількості видів, зокрема й дуже дивних — наприклад, акул, здатних пересуватися по суші. Сам цей факт звучить як щось дивне, але ще більш дивним здається те, що акула-еполет — невеликий плямистий мешканець рифів, також відомий як "ходяча акула" — здатна розмножуватися без звичайних метаболічних витрат, пише Discover Magazine.

У новому дослідженні вчені також виявили, що представники цього виду непомітно переписують деякі правила, які, як вважалося раніше, керували енергією, еволюцією і розмноженням в океані. Вчені виявили, що самки акул-еполет здатні виробляти й відкладати яйця без будь-якого помітного збільшення споживання енергії. Для тварин, які живуть в одних із найскладніших умов на Землі, саме ця ефективність може бути тим, що дозволяє їм виживати.

Хто такі "ходячі акули"?

Акули-еполети стали широко відомі завдяки своєму незвичайному способу пересування. За словами дослідників з Океанографічного товариства, представники цього виду покладаються не тільки на плавання, а й здатні "ходити" морським дном, використовуючи повзаючі, хвилеподібні рухи, які забезпечують дуже гнучкі грудні й тазові плавники.

Ця адаптація дає змогу акулам переміщатися мілководними, сповненими перешкод кораловими рифами, прослизаючи крізь тріщини й ущелини, куди інші хижаки не здатні дістатися.

Утім, найцікавішим видається те, що під час відпливу акули-еполети здатні переміщатися між кораловими рифами та ненадовго оголеними рифами або сушею. Цій здатності сприяє ще одна чудова адаптація — надзвичайна стійкість до низького вмісту кисню. Дослідники з'ясували, що "ходячі акули" здатні сповільнювати частоту серцевих скорочень і дихання, а також вибірково зменшувати приплив крові до деяких частин мозку — це дає їм змогу виживати в умовах, де змогла б вижити більшість інших тварин.

Зазначимо, що сьогодні науці відомі дев'ять видів ходячих акул — усі вони мешкають в Австралії, Індонезії та Папуа-Новій Гвінеї. Генетичний аналіз показує, що вони також є еволюційними новачками — вони еволюціонували всього 9 мільйонів років тому. Це робить їх наймолодшими акулами на планеті.

Кидають виклик усталеним правилам

Життя в теплих, мілководних рифових середовищах вимагає великих енергетичних витрат. Доступність їжі може коливатися, рівень кисню падає, а хижаки завжди знаходяться поблизу. Дослідники виявили, що акули-еполети, ймовірно, виробили фізіологію, яка ставить ефективність понад усе.

Цікаво, що ця ефективність може виходити далеко за межі руху або дихання. Нове дослідження показує, що "ходячі акули" приборкали один із найбільш енергомістких процесів у житті — розмноження майже не впливає на їхній метаболізм.

Під час дослідження команда з Університету Кука протягом тритижневого репродуктивного циклу відстежувала споживання кисню, біохімічний склад крові та гормональні зміни п'яти самок.

Акули-еполети зазвичай відкладають два яйця за цикл, пік яйцекладки припадає на період з вересня по грудень. Однак, попри ці витрати, дослідники виявили, що швидкість метаболізму, показники крові та гормони залишалися незмінними.

