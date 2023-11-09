Сильна і незалежна. "Ходяча акула" народила дитинча без допомоги самця (фото)
Співробітники акваріума, в якому міститься самка, запевняють, що останні чотири роки її не селили разом із самцем.
Погонна акула (Hemiscyllium ocellatum), також відома як "ходяча акула" здивувала дослідників в акваріумі Чикаго. Самка показала, що для народження потомства їй зовсім не потрібен самець — доглядачі виявили, що вона виробила запліднене яйце, з якого з 'явилося дитинча, пише IFLScience.
Попри те, що ця подія може здатися морським дивом, місцеві дослідники впевнені, що все набагато простіше: народження дитинчати акули можна пояснити партеногенезом. Зазначимо, що це слово походить від грецького слова "parthenos" і латинського "genesis", що в перекладі означає "цнота" і "народження" відповідно. Відомо, що партеногенез дає змогу ембріона розвиватися з незаплідненої яйцеклітини.
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Представники акваріума повідомляють, що самку доставили до зоопарку Брукфілда у віці 3 років. Науці відомо, що представники цього виду акул, як правило, досягають статевої зрілості лише у віці близько 7 років. Водночас співробітники акваріума зазначають, що ця самка не утримувалася з самцями з 2019 року. У 2022 році вона почала відкладати від 2 до 4 незапліднених яєць на місяць, і зрештою одне з них стало справжнім сюрпризом для співробітників акваріума.
За словами провідного фахівця з догляду за тваринами в зоопарку Брукфілда Майка Маселліса, це яйце було інкубовано на 5 місяців, поки 23 серпня з нього не вилупилося дитинча. Доглядачі акваріума також розповіли, що дитинча відмінно почувається і дотримується дієти, що складається з дрібно нарізаної мойви, щупалець кальмара та інших морепродуктів.
Зазначимо, що деякі види тварин розмножуються тільки за допомогою партеногенезу, однак до акул це безумовно не відноситься. За словами Маселліса, вони вперше зіткнулися з такою ситуацією, проте колеги Акваріума Нової Англії вже були в подібному становищі, а тому стали чудовим джерелом інформації.
Це не перший випадок, відомий науці, коли партеногенез спостерігають в акул загалом і цього конкретного виду. У 2007 році партеногенез спостерігався в акули-молота, а 2021 році — у гладкоголової акули, а у 2022 році дитинчата народилися внаслідок партеногенезу в акули-зебри.
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