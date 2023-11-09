Сильная и независимая. "Ходячая акула" родила детеныша без помощи самца (фото)

Сотрудники аквариума, в котором содержится самка, уверяют, что последние четыре года ее не селили вместе с самцом.

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Погонная акула (Hemiscyllium ocellatum), также известная как "ходячая акула" удивила исследователей в аквариуме Чикаго. Самка показала, что для рождения потомства ей вовсе не нужен самец — смотрители обнаружили, что она произвела оплодотворенное яйцо, из которого появился детеныш, пишет IFLScience.

Несмотря на то, что это событие может показаться морским чудом, местные исследователи уверенны, что все намного проще: рождение детеныша акулы можно объяснить партеногенезом. Отметим, что это слово происходит от греческого слова "parthenos" и латинского "genesis", что в переводе означает "девственность" и "рождение" соответственно. Известно, что партеногенез позволяет эмбриону развиваться из неоплодотворенной яйцеклетки.

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Представители аквариума сообщают, что самку доставили в зоопарк Брукфилда в возрасте 3 лет. Науке известно, что представители этого вида акул, как правило, достигают половой зрелости лишь в возрасте около 7 лет. В то же время сотрудники аквариума отмечают, что эта самка не содержалась с самцами с 2019 года. В 2022 году она начала откладывать от 2 до 4 неоплодотворенных яиц в месяц, и в конце концов одно из них стало настоящим сюрпризом для сотрудников аквариума.

По словам ведущего специалиста по уходу за животными в зоопарке Брукфилда Майка Маселлиса, это яйцо было инкубировано на 5 месяцев, пока 23 августа из него не вылупился детеныш. Смотрители аквариума также рассказали, что детеныш отлично себя чувствует и придерживается диеты, состоящей из мелко нарезанной мойвы, щупалец кальмара и других морепродуктов.

Этот малыш появился на свет 23 августа Фото: CZS-Brookfield Zoo

Отметим, что некоторые виды животных размножаются только с помощью партеногенеза, однако к акулам это определенно не относится. По словам Маселлиса, они впервые столкнулись с подобной ситуацией, однако коллеги Аквариума Новой Англии уже были в подобном положении, а потому стали отличным источником информации.

Это не первый случай, известный науке, когда партеногенез наблюдают у акул в целом и этого конкретного вида. В 2007 году партеногенез наблюдался у акулы-молота, а 2021 году у гладкоголовой акулы, а в 2022 году детеныши родились в результате партеногенеза у акулы-зебры.

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