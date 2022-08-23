Сухопутные акулы могут два часа бродить по суше: как им это удается

Ученые разгадали секрет необычных сухопутных акул, которые способны продолжительное время находиться вне воды.

Сухопутные акулы — звучит угрожающе. Раньше этих хищников стоило опасаться только в воде, а теперь выходит, что покоя от них нет и на суше. Впрочем, не все так плохо, как выглядит на первый взгляд, пишет Futurism.

Впервые о "ходячих" по суше акулах исследователи заявили в 2020 году. Тогда представителей этого вида заметили на Большом Барьерном рифе. Ученые из Атлантического университета Флориды заявили, что эполетная акула является самым эволюционировавшим видом, известным науке.

Когда мы слышим "ходячая акула", в голову приходят разнообразные вариации того, как хищник может передвигаться по суше. Впрочем, ничего общего с привычной нам ходьбой человека или других млекопитающих в этом нет.

Ученые установили, что пятнистые хищники передвигаются по суше, используя свои грудные плавники — именно они выполняют функцию "ног". Чтобы сдвинуться с места акулы толчками плавников поднимают свое тело и отталкиваются от плоских поверхностей. Весь процесс передвижения весьма напоминает неловкий танец с извиваниями. Но какая разница насколько неловкой выглядит "походка" эполетной акулы, когда-то наши далекие предки совершили такой же переход, и посмотрите как мы умеем двигаться сегодня.

Чтобы разобраться, как этим маленьким акулам удается комфортно чувствовать себя в океане и на суше, ученые понаблюдали за детенышами эполетных акул. Оказалось, что и новорожденные, и особи-подростки изначально обладали навыком передвижения по суше. И это удивительно, ведь у новорожденных особей из-за наличия желточного мешка, значительно выпирают животы, которые должны были бы им мешать. Повзрослевшие особи, способные самостоятельно добывать пищу, перестают нуждаться в них и животы становятся меньше.

В ходе исследований ученым также удалось установить, что способность эполетных акул проводить достаточно продолжительное время на суше (около двух часов) появилась из-за низкого содержания кислорода в водах на Большом Белом рифе, который является домом для них.

Полученные данные, по словам ученых, в дальнейшем помогут раскрыть секреты того, как отдельные виды справляются с последствиями резких климатических изменений.

Напомним, ранее Фокус писал о причинах исчезновения самых больших акул на Земле — по мнению ученых, они не смогли конкурировать с другими морскими хищниками.