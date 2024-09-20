Метровый ковер с бородой крадется по морскому дну: странных акул сложно заметить в океане (фото)

Акулы вовсе не всегда выглядят так, как большие белые акулы, порой они больше напоминают огромные ковры с кисточками, лежащие на дне океана.

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Океан покрывает около 70% поверхности Земли и является домом для самых странных существ. Некоторые из них чрезвычайно редко поднимаются на поверхность океана, как сельдяные короли, но когда это происходит, люди считают их предвестниками Судного дня, пишет IFLScience.

Одним из таких странных морских существ является воббегонг. Когда мы думаем об акулах, мы, как правило, представляем себе нечто похожее на большую белую акулу, но это не всегда так. Бородатые воббегонки, или ковровые акулы (Eucrossorhinus dasypogon) обладают длинными плоскими телами, которые сливаются с коралловыми рифами, где они обитают. У них также есть необычные коралловые ветви плоти, растущие по бокам морд, помогающие акулам сливаться с окружающей средой.

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Науке известно около 12 видов ковровых акул, все они относятся к семейству Orectolobidae, которое включает в себя витиеватого воббегонга и цветочно-полосатого воббегонга. Исследователи отмечают, что "борода" или "кисточки" на морде акулы помогают им охотиться, прячась в засаде, пока мимо не проплывет жертва. Иногда воббегонг даже использует свой хвост в качестве приманки, чтобы привлечь ничего не подозревающую рыбу.

У этих акул огромные рты и они охотятся ночью, засасывая добычу — как правило, это рыбы-белки и рыбы-солдаты. Известно, что их челюсти также могут смещаться, что помогает им проглатывать даже более крупные виды — до 80% их собственного тела.

Воббегонги нападают молниеносно и засасывают добычу своими огромными челюстями Фото: Shutterstock

Бородатые воббегонги встречаются по всему северному побережью Австралии, а также в водах Папуа-Новой Гвинеи. Реже их можно встретить в Индонезии, но на Большом Барьерном рифе они считаются весьма распространенным видом.

Ковровые акулы, как правило, ведут одиночный образ жизни и имеют небольшой ареал обитания. Ученые отмечают, что вид относится к тем, что "вызывают наименьшие опасения", а основными угрозами для акул считаются случайный вылов, утрата среды обитания и изменение климата.

Исследование показало, что бородатые ковровые акулы рождают живых детенышей размером около 20 сантиметров. Взрослые же особи могут вырастать до 1,25 метра в длину. Увы, продолжительность жизни ковровых бородатых акул не слишком изучена, но некоторые исследователи считают, что она может достигать около 26 лет.

Сообщений о нападениях этих акул на людей крайне мало, хотя некоторые дайверы были укушены, как правило, в целях самообороны.

Ранее Фокус писал о том, что ученые впервые засняли столкновение лодки и редкой гигантской акулы.