Метровий килим із бородою крадеться морським дном: дивних акул складно помітити в океані (фото)

Акули зовсім не завжди мають такий вигляд, як великі білі акули, часом вони більше нагадують величезні килими з пензликами, що лежать на дні океану.

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Океан покриває близько 70% поверхні Землі і є домом для найдивніших істот. Деякі з них надзвичайно рідко підіймаються на поверхню океану, як оселедцеві королі, але коли це відбувається, люди вважають їх провісниками Судного дня, пише IFLScience.

Однією з таких дивних морських істот є воббегонг. Коли ми думаємо про акул, ми, як правило, уявляємо собі щось схоже на велику білу акулу, але це не завжди так. Бородаті воббегонки, або килимові акули (Eucrossorhinus dasypogon) мають довгі плоскі тіла, які зливаються з кораловими рифами, де вони мешкають. У них також є незвичайні коралові гілки плоті, що ростуть з боків морд, які допомагають акулам зливатися з навколишнім середовищем.

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Науці відомо близько 12 видів килимових акул, усі вони належать до сімейства Orectolobidae, що охоплює барвистий воббегонг і квітково-смугастий воббегонг. Дослідники зазначають, що "борода" або "пензлики" на морді акули допомагають їм полювати, ховаючись у засідці, поки повз них не пропливе жертва. Іноді воббегонг навіть використовує свій хвіст як приманку, щоб привабити рибу, яка нічого не підозрює.

У цих акул величезні роти й вони полюють вночі, засмоктуючи здобич — як правило, це риби-білки та риби-солдати. Відомо, що їхні щелепи також можуть зміщуватися, що допомагає їм проковтувати навіть більші види — до 80% їхнього власного тіла.

Воббегонги нападають блискавично і засмоктують здобич своїми величезними щелепами Фото: Shutterstock

Бородаті воббегонги зустрічаються по всьому північному узбережжю Австралії, а також у водах Папуа-Нової Гвінеї. Рідше їх можна зустріти в Індонезії, але на Великому Бар'єрному рифі вони вважаються досить поширеним видом.

Килимові акули, як правило, ведуть поодинокий спосіб життя і мають невеликий ареал проживання. Науковці зазначають, що вид належить до тих, що "викликають найменші побоювання", а основними загрозами для акул вважаються випадковий вилов, втрата середовища проживання і зміна клімату.

Дослідження показало, що бородаті килимові акули народжують живих дитинчат розміром близько 20 сантиметрів. Дорослі ж особини можуть виростати до 1,25 метра в довжину. На жаль, тривалість життя килимових бородатих акул не надто вивчена, але деякі дослідники вважають, що вона може досягати близько 26 років.

Повідомлень про напади цих акул на людей вкрай мало, хоча деяких дайверів вкусили, як правило, з метою самооборони.

Раніше Фокус писав про те, що вчені вперше зняли зіткнення човна і рідкісної гігантської акули.