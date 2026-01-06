Столетние акулы-старцы не теряют зрение с возрастом: разгадан их секрет

Исследователи только что разгадали секрет того, как гренландским акулам удается сохранять зрение в течение сотен лет. Оказалось, в этом помогает механизм восстановления ДНК.

Гренландские акулы — самые долгоживущие позвоночные в мире. Они обладают длинным, толстым и серым телом и маленькой головой. На короткой округлой морде расположены непрозрачные глаза, которые кажутся безжизненными, за исключением паразитов, присасывающихся к глазным яблокам хищников. Все это натолкнуло ученых на мысль, что гренландские акул функционально слепы, однако новое исследование меняет наши представления о старении, зрении и долголетии, пишет PHYS.org.

Новое исследование было проведено доцентом кафедры физиологии и биофизики Калифорнийского университета в Ирвайне Доротой Сковронска-Кравчик в соавторстве с исследователями из Базельского университета (Швейцария) Вальтером Зальцбургером и Лили Г. Фогг.

Результаты новой работы ученых предполагают, что механизм восстановления ДНК позволяет гренландским акулам, способным жить до 400 лет, сохранять зрение столетиями без признаков дегенерации сетчатки. Команда также считает, что глаза акул хорошо адаптированы к экстремально низким условиям освещения.

По словам Дороты Сковранска-Кравчик, просматривая виде с гренландскими акулами, она заметила, что хищники двигали глазными яблоками в сторону света, даже несмотря на наличие паразитов. Это заставило ученых глубже изучить вопрос.

В ходе исследования ученые использовали акул, пойманных в период с 2020 по 2024 год с помощью научных длинных лесок у побережья Арктической станции Копенгагенского университета на острове Диско, Гренландия. Далее ученые препарировали и законсервировали глазные яблоки акул в фиксирующем растворе для исследования.

Позже столетние глазные яблоки акул были доставлены в лабораторию, где команда провела гистологический и специфический для зрения анализ глазного яблока. Результаты не показали каких-либо признаков гибели клеток, напротив — родопсин, белок, необходимый для зрения в условиях слабого освещения, в сетчатке акулы оставался активным и не был настроен на обнаружение синего света.

По словам ученых, эти результаты открывают двери для открытия новых подходов к предотвращению возрастной потери зрения и искоренению таких заболеваний глаз, как макулярная дегенерация и глаукома. Более того, ученые могут узнать больше о том, как развивается зрение и какие механизмы помогают поддерживать ткани живыми и здоровыми в течение столетий. Позже, возможно, ученые смогут применить эти знания и к людям.

