Разгадана тайна самого долгоживущего позвоночного в мире: где животное прячет своих детенышей

Гренландские акулы — древние, огромные и невероятно загадочные. Науке немного известно об их жизни, но в новом исследовании ученые похоже смогли разгадать несколько секретов этих долгожителей-рекордсменов среди позвоночных.

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Новое исследование было проведено командой из Гренландского института природных ресурсов и Датского музея естественной истории и пролило свет на несколько тайн этих древних и загадочных животных: во-первых, у них мало общего с Гренландией, во-вторых, теперь мы знаем, где все это время они скрывали от глаз ученых своих детенышей, пишет IFLScience.

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У Гренландских акул мало общего с Гренландией

По словам соавтора исследования, доцента и морского биолога Датского музея естественной истории Петера Раска Меллера, гренландские акулы оказались настоящими "лжецами", водившими за нос ученых. Впрочем, в этом больше вины того, кто давал виду название.

Тщательный анализ различных датских, норвежских и немецких музейных образцов, а также международных баз данных по уловам и наблюдениям показал, что гренландские акулы на самом деле ближе к Дании, чем к Гренландии.

Авторы также считают, что результаты их работы вдохнули жизнь в историю гренландской акулы в Северной Атлантике. Кроме того, ученые смогли выяснить, какую роль играет самый глубокий морской район Дании в жизненном цикле этого вида.

Где гренландские акулы прятали своих детенышей?

Гренландские акулы (Somniosus microcephalus) известны своим долголетием и могут жить более 500 лет. Однако место, где начинается их эпический путь в океане, долгое время оставалось загадкой для ученых. Несмотря на то, что нам неизвестны места размножения акул, известно, что их детеныши рождаются весьма миниатюрными — длину их тела можно сравнить с новорожденными детьми. Потенциально, в одном помете может быть около сотни особей.

Учитывая ситуацию, в которой оказались акулы по всему земному шару, ученые рады узнать немного больше об этом виде. Отметим, что гренландские акулы внесены в Красный список и считаются уязвимым видом. Как и для большинства других вид, основной угрозой считается чрезмерный вылов — люди убивают больше акул, чем животные способны воспроизвести.

В результате защита новорожденных детенышей является первостепенной задачей в защите вида. Увы, ранее это было сложно сделать, так как ученые не подозревали, где они размножаются.

В новом исследовании ученые изучили доступные записи и обнаружили, что детеныши встречаются в районе хребта Рейкьянес к юго-западу от Исландии. Небольшое количество — буквально менее 10 — было замечено там на глубине до километра. Аналогичные исследования в других местах, даже в районах, сопоставимых с хребтом Рейкьянес, не обнаружили гренландских акул, а это значит, что где бы эти детеныши ни жили, они, похоже, проявляют к ним особую щепетильность.

Теперь ученые считают, что гренландская акула рожает своих многочисленных детенышей в нетронутых глубоководных районах моря вблизи Срединно-Атлантического хребта. Впрочем, потребуются целенаправленные исследования, чтобы подтвердить эти выводы.

Ранее Фокус писал о том, что разгадан секрет экстремального долголетия 400-летнего старца океана.