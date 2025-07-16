Розгадано таємницю найбільш довго живучого хребетного у світі: де тварина ховає своїх дитинчат

Гренландські акули — стародавні, величезні та неймовірно загадкові. Науці небагато відомо про їхнє життя, але в новому дослідженні вчені схоже змогли розгадати кілька секретів цих довгожителів-рекордсменів серед хребетних.

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Нове дослідження було проведене командою з Гренландського інституту природних ресурсів і Данського музею природничої історії й пролило світло на кілька таємниць цих давніх і загадкових тварин: по-перше, вони мають мало спільного з Гренландією, по-друге, тепер ми знаємо, де весь цей час вони приховували від очей учених своїх дитинчат, пише IFLScience.

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У Гренландських акул мало спільного з Гренландією

За словами співавтора дослідження, доцента і морського біолога Данського музею природної історії Петера Раска Меллера, гренландські акули виявилися справжніми "брехунами", що водили за ніс учених. Утім, у цьому більше провини того, хто давав виду назву.

Ретельний аналіз різних данських, норвезьких і німецьких музейних зразків, а також міжнародних баз даних з уловів і спостережень показав, що гренландські акули насправді ближчі до Данії, ніж до Гренландії.

Автори також вважають, що результати їхньої роботи вдихнули життя в історію гренландської акули в Північній Атлантиці. Крім того, вчені змогли з'ясувати, яку роль відіграє найглибший морський район Данії в життєвому циклі цього виду.

Де гренландські акули ховали своїх дитинчат?

Гренландські акули (Somniosus microcephalus) відомі своїм довголіттям і можуть жити понад 500 років. Однак місце, де починається їхній епічний шлях в океані, довгий час залишалося загадкою для вчених. Попри те, що нам невідомі місця розмноження акул, відомо, що їхні дитинчата народжуються вельми мініатюрними — довжину їхнього тіла можна порівняти з новонародженими дітьми. Потенційно, в одному посліді може бути близько сотні особин.

З огляду на ситуацію, в якій опинилися акули по всій земній кулі, вчені були раді дізнатися трохи більше про цей вид. Зазначимо, що гренландські акули занесені до Червоного списку і вважаються вразливим видом. Як і для більшості інших видів, основною загрозою вважається надмірний вилов — люди вбивають більше акул, ніж тварини здатні відтворити.

У результаті захист новонароджених дитинчат є першорядним завданням у захисті виду. На жаль, раніше це було складно зробити, оскільки вчені не підозрювали, де вони розмножуються.

У новому дослідженні вчені вивчили доступні записи та виявили, що дитинчата зустрічаються в районі хребта Рейк'янес на північний захід від Ісландії. Невелику кількість — буквально менш як 10 — було помічено там на глибині до кілометра. Аналогічні дослідження в інших місцях, навіть у районах, порівнянних із хребтом Рейк'янес, не виявили гренландських акул, а це значить, що хоч би де ці дитинчата жили, вони схоже виявляють до них особливу педантичність.

Тепер учені вважають, що гренландська акула народжує своїх численних дитинчат у незайманих глибоководних районах моря поблизу Серединно-Атлантичного хребта. Утім, будуть потрібні цілеспрямовані дослідження, щоб підтвердити ці висновки.

Раніше Фокус писав про те, що розгадано секрет екстремального довголіття 400-річного старця океану.