Найбільша біла акула повернулася до США: вчені розкривають небезпечні таємниці океану (відео)

Біля узбережжя Флориди знову зафіксували найбільшу в історії Атлантичного океану велику білу акулу. Хижак на ім’я Contender, вагою майже 900 кілограмів, уже рік перебуває під постійним наглядом учених і може допомогти розкрити одну з головних загадок морської біології.

Contender є дорослий самець віком близько 30 років, який був спійманий і промаркований у січні 2025 року дослідницькою групою OCEARCH. За словами її засновника Кріса Фішера, акула завдовжки понад 4 метри є унікальним зразком для науки і відіграє ключову роль у вивченні міграцій верхівкових хижаків, повідомляє The Sun.

За рік спостережень дослідники встановили чіткий річний маршрут: у теплу пору року акула мігрує на північ, де активно полює на тюленів і накопичує жирові запаси, а взимку повертається у південніші води. Саме ці зимові переміщення, вважають науковці, можуть бути пов’язані зі спарюванням — процесом, який досі жодного разу не вдалося зафіксувати безпосередньо.

Фахівці зазначають, що спарювання білих акул є надзвичайно агресивним і ризикованим. Після нього самиці, ймовірно, відходять у відкритий океан, де виношують потомство далеко від самців. Навесні вони повертаються до так званих "акулячих дитячих садків" біля узбережжя США, де народжують малят.

Однак робота вчених пов’язана не лише з наукою, а й із серйозними загрозами. Під час попередніх експедицій команда OCEARCH випадково викрила міжнародні схеми браконьєрства, пов’язані з незаконним виловом білих акул у Південній Африці.

Кріс Фішер наголошує, що білі акули відіграють критично важливу роль в екосистемі океану. Контролюючи чисельність тюленів та інших морських тварин, вони підтримують баланс у харчовому ланцюгу, а за відсутності акул популяції їхньої здобичі різко зростають, що призводить до виснаження рибних ресурсів.

Науковці зазначають, що завдяки комплексному управлінню морськими ресурсами у США за останні десятиліття вдалося досягти суттєвого відновлення океанських екосистем. І досвід, отриманий завдяки таким дослідженням, як проєкт Contender, може стати основою для аналогічних програм в інших країнах світу.

