Учені вперше виявили мумії вимерлих великих кішок: ДНК може допомогти їх оживити (фото)

Дослідники виявили природні мумії вимерлих гепардів, які мешкали в Саудівській Аравії. Тепер витягнута з останків великих кішок ДНК може допомогти відновити популяцію цих тварин у цьому регіоні.

Учені виявили муміфіковані рештки гепардів у печерах на півночі Саудівської Аравії, де ці великі кішки зникли вже давно. Раніше дослідники ніколи ще не виявляли природних мумій великих вимерлих кішок. Хоча штучно муміфіковані кішки добре відомі з часів Стародавнього Єгипту, ці мумії є першим прикладом природного збереження тіл великих кішок. Дослідники змогли витягти ДНК з муміфікованих останків стародавніх гепардів, що може допомогти поверненню цього виду в цей регіон. Дослідження опубліковано в журналі Communications Earth and Environment, пише Live Science.

Учені виявили 7 мумій стародавніх гепардів разом зі скелетними рештками ще 54 гепардів у мережі печер у Саудівській Аравії, де гепарди вже давно не живуть. Вік виявлених останків становить від 100 до 4000 років.

Муміфікація запобігає розкладанню, зберігаючи мертві тіла. Найбільш відомі єгипетські мумії кішок, але тепер учені вперше виявили природні мумії великих кішок. Така муміфікація може відбуватися в посушливих регіонах.

Учені не впевнені, як саме були муміфіковані гепарди, але сухі умови печери і стабільна температура могли зіграти свою роль. Вони також не знають, чому в печерах перебувало так багато гепардів. Це могло бути місце, де самки народжували і ростили своїх дитинчат.

За слова авторів дослідження, виявити добре збережені рештки гепардів, що жили в Саудівській Аравії, було дивовижною і безпрецедентною подією. Вчені проаналізували ДНК гепардів і виявили, що більш давні особини найтісніше пов'язані з сучасними гепардами із Західної Африки, а не з азіатськими гепардами.

Гепарди (Acinonyx jubatus) перебувають під загрозою зникнення в усьому світі. Їхні популяції різко скоротилися, і зараз залишилося всього близько 7100 особин. Ця велика кішка, яка є найшвидшим наземним ссавцем у світі, колись мешкала на більшій частині Африки і в Азії від Аравійського півострова до Індії, але зараз вона живе приблизно на 9% своєї історичної території.

Сьогодні визнано п'ять підвидів гепарда, чотири з яких мешкають в Африці, а один, Acinonyx jubatus venaticus — в Азії. Азіатські гепарди мешкають в Ірані.

Ніхто точно не знає, скільки гепардів колись мешкало на Аравійському півострові та наскільки широко вони були поширені. Також існує мало свідчень про причини та час їхнього зникнення. Науковці вважають, що гепарди, які жили на Аравійському півострові, зникли через втрату середовища проживання та конфлікт між людиною і дикою природою.

Але виявлення стародавніх останків гепардів доводить, що вони колись мешкали в цьому регіоні. Вчені з'ясували, що муміфіковані гепарди померли в період між 130 і 1870 років тому, а найдавніші скелетні рештки належать гепарду, який помер близько 4000 років тому.

Учені виявили докази того, що стародавні гепарди в Саудівській Аравії генетично найбільш близькі до західноафриканського підвиду Acinonyx jubatus hecki. Лише наймолодший екземпляр мав тісніший зв'язок з азіатським підвидом Acinonyx jubatus venaticus. Ця інформація може допомогти в майбутніх зусиллях з відновлення популяції гепардів у Саудівській Аравії.

Автори дослідження стверджують, що гепардів для відновлення популяції на Аравійському півострові можна отримати з підвиду Acinonyx jubatus hecki завдяки виявленій давній ДНК.

