У РФ розповіли, які об'єкти в Україні пробиваються ракетами "Орешник": що кажуть аналітики

Балістична ракета середньої дальності "Орешник" призначена для пробивання бункерів в Україні, написали росЗМІ. Пояснюють, що у цих підземних будівлях начебто складають дрони для ударів по Російській Федерації. В усіх чотирьох випадках ударів "Орешника" летіли болванки без вибухівки та утворили вирви глибиною до одного-двох метрів. Чи справді російська зброя пробиває радянські бункери?

Росіяни пояснили, що атакували Білу Церкву, оскільки там начебто приховані цехи з виробництва дронів FP-1, якими Україна робить далекобійні удари по РФ, ідеться у дописі росЗМІ "Агентство. Новости". Пре це заявив пропагандист та директор військового музею Юрій Крутов на порталі державного медіа "Российская газета". З його слів, подібні цехи-бункери будувались за часів СРСР, щоб витримати ядерний удар. І остання атака РФ по Україні, у якій використали ще й "Іскандери" та іншу зброю, мала на меті удар саме по таких об'єктах.

У росЗМІ написали, що Україна начебто виробляє дрони під землею, і тому жодна інша зброя РФ не може пробити цехи, пошкодити комунікації та устаткування. Ідеться про існування приміщень, які на кілька поверхів заглиблені у землю і, згідно з задумом СРСР, мали б витримати ядерний удар. Ракета "Орешник" здатна проломити усі ці укріплення простим кінетичним ударом, заявили у РФ. Крім того, використання цієї зброї має ще одну мету — просигналізувати Заходу, що росіяни дістануть будь-яку таку ціль на відстані тисяч кілометрів.

У дописі "Агентства. Новости" нагадали, що ракета "Орешник" справді вдарила по Білій Церкві 24 травня. При цьому потужний засіб ураження РФ влучив у гаражний кооператив: зруйнував гаражі та спричинив незначну пожежу.

Ракета Орешник — влучання у Білій Церкві 24 травня Фото: Google Maps

Ракета Орешник — аналітики про силу удару 24 травня

Зазначимо, аналітики порталу Defense Express розповіли, що на місці влучання "Орешника" у Білій Церкві залишились вирви діаметром 3 м та глибиною 2 м. За їхніми оцінками, такого ж розміру вирви лишаються у точці удару дронів-камікадзе "Шахед" з посиленою бойовою частиною. Аналітики підсумували, що бойові частини ракети "Орешник", яка розпадається на 36 боєзарядів, мають таку ж силу удару, як один "Шахед". Таким чином, росіяни запустили по Білій Церкві засіб ураження ціною близько 50 млн дол., який пошкодив десяток гаражів і по потужності схожий на зграю з 36 "Шахедів" загальною вартістю 2,8 млн дол. (по 80 тис. дол. за одиницю).

Зауважмо, що у мережі не погодились з оцінками DE. Зокрема, військовий журналіст Сергій Місюра побував у точці влучання "Орешника", зняв відео та показав, що вирва має глибину не 2 м, а близько 60 см, а діаметр — не 3 м, а до 2 м. На його думку, такий слід схожий на приліт навіть не "Шахеда", а снаряда калібру 152 мм.

Українське командування ще не писало про те, яку руйнівну силу має ракета "Орешник", яка завдає кінетичного удару після польоту по балістичній траєкторії з космосу на землю.

Зазначимо, моніторингові канали повідомили, що 24 травня ЗС РФ запустили не одну, а дві ракети "Орешник": OSINTери встановили, де стався інцидент.

Нагадуємо, на порталі Defense Express розповіли, скільки ракет "Орешник" є у РФ: дані отримали від української розвідки.