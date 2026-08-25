Представник Папи вперше за п'ять років прибув до Москви: про що він говорив із Лавровим

Представник Папи Пол Річард Галлахер прибув зі візитом до Росії, де провів зустріч в Москві з Сергієм Лавровим та закликав припинити конфлікт.

У столиці Росії секретар у справах стосунків з державами Ватикану, архієпископ Пол Річард Галлахер провів переговори з головним дипломатом Кремля Сергієм Лавровим. Це перша особиста зустріч представників Святого Престолу та РФ за останні п’ять років, пишуть видання Reuters та Sky News.

Зустріч Річард Галлахера з Лавровим: що відомо

Зокрема, під час спільної пресконференції архієпископ Галлахер зазначив про важливість дипломатії й діалогу, а також заявив, що війна триває чотири роки й "створює нові жертви… і робить майбутнє примирення ще складнішим".

"Тому терміново та необхідно припинити конфлікт і дивитися далі", — сказав він, виступаючи поруч із Лавровим.

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Також вони обговорили мирне врегулювання війни РФ в Україні та домовилися про співпрацю в гуманітарній сфері — зокрема щодо захисту та допомоги дітям, які постраждали від війни.

Крім того, Галлахер підтвердив наміри Папи сприяти переговорному процесу, заявивши, що Святий Престол "буде продовжувати надавати потужну духовну, дипломатичну та гуманітарну підтримку, роблячи свій внесок та пропонуючи простір для діалогу".

Також стало відомо, що цей візит став першим приїздом Галлахера до Москви з 2021 року. Востаннє він проводив переговори з Лавровим ще до початку повномасштабного вторгнення.

Раніше у ЗМІ навіть з’явилася інформація, що, можливо, Галлахер привіз до Москви мирний план, який розробляли Україна, Європа та США, і саме його обговорювали на зустрічі.

Візит до Росії Джона Реткліффа: що відомо

Варто зазначити, що візит архієпископа Пола Річарда Галлахера до Росії співпав зі поїздкою директора ЦРУ Джона Реткліффа.

За для цього представники Америки попросили Україну призупинити удари по Москві, поки в російській столиці перебуває директор ЦРУ Джон Реткліфф. У Білому домі також попросили Україну не завдавати ударів по Росії з понеділка по середу. Зокрема, не бити ракетами та дронами по Москві, Санкт-Петербургу та північних регіонах РФ.

Відомо, що Реткліфф вилетів із Вашингтона 23 серпня та спочатку прибув до Латвії на урядовому літаку США. 25 серпня він вирушив із Риги до Москви на літаку ВПС США Boeing C-17A Globemaster III, який приземлився в аеропорту "Внуково".

За даними Flightradar24, літак із серійним номером 07-7181 та позивним RCH4555 вилетів із Риги близько 08:50 за московським часом і приземлився у "Внуково" приблизно о 10:04. До Риги цей борт прибув 23 серпня.

А візит Реткліффа до Москви також став найвисокопоставленішим візитом представника адміністрації Дональда Трампа до Росії після січня.