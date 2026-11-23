Польша подтвердила падение на своей территории российских ракет Х-101. Пока Трамп называет этот инцидент "ошибкой", поляки инициируют заседание Совета НАТО и расценивают это как целенаправленный шаг Кремля. Эксперты отмечают, что с жесткой реакцией Альянс уже опоздал, Путин "разобрался" в отсутствии ответа еще в 2022-м и останавливаться не будет. Но европейцам ещё не поздно проявить себя. Фокус выяснил, как эффективно это сделать и что на самом деле помешало Польше сбить ракеты над своим небом.

Во время массированной российской атаки на Украину 20 ноября три летательных объекта упали на территории соседней Польши. Поляки провели осмотр мест падения в населенных пунктах: Новый Липовец, Рудник, Молодич. Первый входит в Люблинское воеводство, два других — в Подкарпатское. 22 ноября в Окружной прокуратуре в Люблине сообщили, что это были обломки трёх ракет российского производства типа Х-101.

Ни одна из этих ракет Польшей сбита не была. Военное командование страны официально заявило, что якобы не были выполнены все необходимые условия для применения оружия. Впоследствии Польша указала, что в тот день были сложные погодные условия, из-за чего пилот самолета Gripen, находившегося под командованием НАТО и долженшего перехватить воздушную цель, не смог должным образом ее обнаружить. Кроме того, как пояснил во время пресс-конференции оперативный командующий Вооружёнными силами Польши генерал Иренеуш Новак, на радиолокационном изображении было трудно различить тип объектов, которые двигались со скоростью более 800 километров в час. Также уточняется, что воздушные цели находились в небе над Польшей примерно 3–4 минуты.

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Вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заверил, что польские истребители F-16 и шведские Gripen находились в воздухе в течение всей ночи, поддержку авиации оказали голландский самолет-заправщик и самолет раннего предупреждения Saab. То есть ресурсов у страны хватало. Он рассказал, что во время комбинированного налета России на Украину прямую угрозу проникновения в польское воздушное пространство представляли 11 объектов, три из которых оказались на территории Польши.

Реакцией Польши на инцидент, связанный с очередным нарушением Россией её воздушного пространства, стало созыв внеочередного заседания Североатлантического совета НАТО 23 ноября. Страна стремится укрепить свои оборонные возможности (ПВО) при поддержке союзников по Альянсу. Министр национальной обороны страны Косиняк-Камыш отметил, что в ходе заседания польская сторона озвучит свои четкие предложения по этому поводу.

Российские ракеты над Польшей — следствие многолетней нерешительности НАТО

Российские средства нападения впервые пересекли польскую границу ещё в 2022 году. С тех пор такие случаи не являются единичными, а вот решительной реакции на угрозу — нет. Кремль ещё тогда начал прощупывать ситуацию и пришёл к выводу, что Польша не будет сопротивляться. По мнению политолога Владимира Фесенко, инцидент 20 ноября не стоит расценивать как случайность — ведь речь идет не об одной, а сразу о трех ракетах. Он прогнозирует, что вторжения в воздушное пространство Польши будут продолжаться и в дальнейшем, поэтому членам НАТО следует начать действовать реально, чтобы показать Москве "зубы". В противном случае ситуация будет только обостряться, а дальнейшие подобные случаи с падением российских дронов или ракет могут привести к жертвам.

"Когда Россия наносит удары по приграничным с Польшей регионам — а она делает это систематически и уже давно — такие инциденты неизбежны. Поэтому полякам и НАТО еще в 2022 году нужно было четко и жестко заявить России о недопустимости таких ударов в приграничных с странами НАТО регионах. Это касается не только Польши, но и Румынии, например, туда регулярно залетают дроны. Сейчас очень проблемная ситуация вокруг берегов Румынии и Болгарии в Чёрном море. Поэтому должна быть решительная позиция НАТО", — подчеркнул Фокусу политолог.

А Североатлантический альянс, в отличие от жесткой позиции, которую он занимал несколько лет назад, как отметил Фесенко, избегал надлежащей реакции, получив указание не реагировать на такие, казалось бы, случайные прилеты. Говорят, в НАТО боялись прямого конфликта с Россией, мол, это приведет к третьей мировой войне. По мнению политолога, такие опасения явно сильно преувеличены. В результате такая вялая позиция Альянса привела сегодня к тому, что воздушное пространство той же Польши пересекают уже три Х-101.

"Только с прошлого года, когда в Польшу начался массовый прилет дронов, стали реагировать иначе и сбивать их. Но, как показал инцидент 20 ноября, поляки и система ПВО НАТО не готовы к эффективному противодействию. У поляков есть две версии: одна связана с тем, что в тот день поблизости проходили военные учения "Коалиции желающих", вторая — неподалеку, в аэропорту Жешув-Ясьонка, находился правительственный самолет с украинским премьер-министром. Это могли быть сигналы предупреждения и попытка повлиять на общественное мнение в Польше", — подчеркнул Фесенко.

Сейчас Россия активно работает над этим, продвигается нарратив о том, что Украина якобы провоцирует втягивание Польши в войну. Один из польских праворадикальных блогеров, как отметил политолог, на днях написал пост, в котором говорится, что украинцы якобы специально не сбивают российские ракеты, летящие в Польшу. Фесенко отметил, что это, конечно, абсурд, но эта идея все больше распространяется в обществе, и это опасно.

Почему на самом деле Польша не перехватила российские Х-101

Офицер Воздушных сил ВСУ в резерве и директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в беседе с Фокусом высказал мнение, что Польше помешало противодействовать воздушной угрозе отсутствие совместного решения о закрытии границы, когда поляки могли бы перехватывать цели над территорией Украины в пределах своих технических возможностей.

"Следует также отметить, что ни один военный НАТО не имеет опыта перехвата подобных средств поражения. Именно это сыграло немаловажную ключевую роль в неспособности Польши своевременно перехватить цель. Мы работаем не в закрытом воздушном пространстве, а там, где могут находиться другие летательные аппараты, поэтому, думаю, в данном случае было поручено принимать решение непосредственно пилоту. А он, не имея опыта, не смог оценить ситуацию и решил не рисковать, не применять оружие в отношении возможного другого воздушного средства", — предполагает эксперт.

Оценивая заявление польской стороны о том, что идентификации воздушных целей помешали сложные метеорологические условия, Храпчинский отметил, что при отсутствии визуального контакта погода действительно может быть одним из факторов. По его словам, в НАТО существует протокол, требующий визуальной оценки цели.

"Но есть дополнительные характеристики, средства радиолокации, которые должны находиться на земле, чтобы передавать на борт данные о том, какие именно цели движутся, в каком секторе и каковы их условные характеристики. Поэтому я здесь вижу отсутствие надлежащего взаимодействия, а также желания Европы объединиться с Украиной в единое радиолокационное поле", — заявил в комментарии Фокусу Храпчинский.

Необходима совместная система ПВО Украины и Польши, но НАТО до сих пор не готово к такому шагу

Россия на этом инциденте не остановится — в этом убежден офицер Воздушных сил ВСУ в резерве. Ведь такие нарушения воздушного пространства Польши не единичны. Поэтому, по его мнению, сегодня важно иметь политическую волю действовать — обеспечить сопровождение над частью территории Украины средствами ПВО, находящимися в Польше. Например, когда российская ракета летит через западные области в сторону польской территории, можно было бы не ждать, пока она пересечет границу: польские военные могли бы обнаружить её ещё до этого и перехватить над Украиной.

"Это то, что мы постоянно предлагаем нашим европейским коллегам — создать единую систему, которая позволит совместно закрыть пограничные зоны. На мой взгляд, это приведёт к очередной бюрократической путанице, которая не позволит принять четкие меры противодействия. Мы видели заявления о том, что они уже готовы перехватывать ударные беспилотники, но на этот раз речь шла о ракете, а это совершенно другой тип средства воздушного нападения. Хотя, если оценивать ту информацию, которая находится в открытом доступе, то пилоту было дано разрешение на её уничтожение. Что касается того, сколько времени нужно, чтобы перехватить Х-101, всё зависит от того, каким именно средством это делать, находится ли самолёт уже в небе, в каком секторе. В данном случае, думаю, у пилота были все возможности для того, чтобы перехватить ракету", — убежден Храпчинский.

Размышляя о том, как сегодня должны реагировать члены НАТО, политолог Фесенко также подчеркнул, что на эти инциденты необходимо ответить активным взаимодействием с Украиной. Требуется координация, совместная противовоздушная оборона вдоль границы, о чем уже не раз заявляли военные эксперты. Он считает, что пока что в НАТО к этому не готовы.

"Польша инициировала заседание Совета Альянса, подчеркнув необходимость укрепления восточного фланга НАТО. Страна, вероятно, будет требовать дополнительных военных ресурсов, в частности самолетов и дополнительных средств ПВО. Алгоритм действий в таких случаях существует. Необходимы как политические, так и чисто военные меры, чтобы определиться, что и как делать дальше", — подытожил политолог.

Напомним, ранее Фокус писал, что российские ракеты, упавшие на территории Польши, совершенно "свежие". Их производство было осуществлено в Московской области, в городе Дубна, в четвёртом квартале 2026 года. Польские прокуроры сообщили, что обнаруженные обломки снарядов и криминалистические следы должны пройти специальные исследования экспертами.

Тем временем американский президент Дональд Трамп отреагировал на инцидент вокруг Польши заявлением о том, что это произошло по ошибке. А вот польский премьер-министр Дональд Туск ответил на это, что расценивает этот случай как преднамеренную провокацию со стороны России.