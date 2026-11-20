Трамп заявил, что Путин по ошибке запустил дроны в Польшу. В свою очередь премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что "это не похоже на несчастный случай".

Президент США Дональд Трамп заявил, что две ракеты и ударный беспилотник, упавшие на территории Польши, были запущены Путиным случайно. Об этом Трамп сказал в интервью Fox News.

Трамп назвал российские ракеты в Польше "ошибкой"

Президент США заявил, что вторжение российских воздушных судов в воздушное пространство Польши было ошибкой.

"Путин по ошибке запустил дроны в Польшу и несколько небольших ракет", — заявил американский лидер.

Впрочем, Трамп не уточнил, о каких именно случаях нарушения воздушного пространства Польши идет речь и на чем основано его утверждение о ложном характере этих инцидентов.

В Польше считают, что нападение было преднамеренным

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил в пятницу, 20 ноября, что российские снаряды, попадающие на территорию его страны, по всей видимости, являются частью "преднамеренной провокации" со стороны Москвы, через несколько часов после того, как президент США Дональд Трамп охарактеризовал предыдущие российские вторжения как "ложные". Об этом пишет Politico.

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Один объект взорвался, но никто не пострадал и разрушений не было, заявил Туск на пресс-конференции. Воздушные цели проникли на территорию Польши после того, как Россия начала массированную ракетную и беспилотную атаку на Украину, в результате которой погибли по меньшей мере пять человек и были повреждены три основных моста в Киеве.

Премьер-министр Польши заявил, что "это не похоже на несчастный случай".

"Мягко говоря, я не всегда согласен с оценкой и интерпретацией этих инцидентов со стороны США", — добавил Туск на пресс-конференции.

Он добавил, что американские чиновники имеют доступ к обломкам российских целей.

"Я думаю, что в этом конкретном случае никто больше не будет пытаться притвориться, будто это был просто невинный несчастный случай", — сказал премьер-министр Польши.

Министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что объекты упали в трёх местах на юго-востоке Польши: в Новом Липовец, Руднике-над-Санем и Молодиче. По его словам, объект, найденный в Новом Липовце, был российской крылатой ракетой Х-101. Косиняк-Камыш добавил, что второй объект также считается ракетой, а третий, вероятно, был реактивным беспилотником.

Напомним, что Фокус сообщал, что две ракеты и ударный беспилотник упали на территории Польши во время последнего массированного удара РФ по Украине 20 ноября. Одна из ракет взорвалась недалеко от места проведения военных учений "Коалиции желающих".

Кроме того, представитель Областных сил сообщил, что ракеты Х-101 и "Калибры" в основном летели в западную часть Украины, а баллистические ракеты наносили удары преимущественно по Киеву и Киевской области, в частности по столичным мостам.