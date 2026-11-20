Две ракеты и ударный беспилотник упали на территории Польши во время последнего массированного удара РФ по Украине 20 ноября. Одна из ракет взорвалась недалеко от места проведения военных учений "Коалиции желающих".

Средства воздушного поражения рухнули в населенных пунктах Новый Липовец, Рудник-над-Санем и Молодыч, заявил на брифинге министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

По его словам, в Новом Липовце был обнаружен объект, идентифицированный как ракета Х-101. В Руднике-над-Санем также упала ракета, а в Молодыче — предположительно, реактивный беспилотник.

В Польше звучала воздушная тревога

"Эта атака Российской Федерации на территорию Украины, затронувшая также Польшу, стала одной из самых масштабных с начала полномасштабной войны в Украине", — заявил Косиняк-Камыш.

Обошлось без пострадавших и каких-либо повреждений критически важной инфраструктуры.

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Горят обломки вражеской ракеты Фото: Соцсети

Министр отметил, что РФ не случайно выбрала датой атаки 20 ноября:

"Мы имеем дело с очередной провокацией со стороны России. На мой взгляд, выбор времени не случаен. Сегодня в Нова-Дембе — недалеко от районов, где действовали наши военно-воздушные силы, — проходят учения с участием "коалиции желающих"".

Информацию о неслучайности атаки подтверждает и The Telegraf. Журналисты подчеркивают, что в городе Нова-Демба (Подкарпатское воеводство) проходят учения с участием военнослужащих из Великобритании и других европейских стран-союзников. Эти маневры являются частью программы "Коалиции желающих", цель которой — обеспечить готовность союзников Украины к ее защите в случае заключения мирного соглашения.

Боеприпас упал и взорвался примерно в 96 км от места проведения военных учений.

Фото: Скриншот

Генерал Иренеуш Новак уточнил, что всего было зафиксировано 11 объектов, представлявших прямую угрозу вторжения в воздушное пространство Польши, три из которых упали.

Кадры падения ракет зафиксировали и камеры видеонаблюдения. Сначала видно вспышку, а через несколько секунд слышен звук взрыва.

Как пишет военно-аналитический аккаунт в Х GeoInsider, взрыв произошел неподалеку от населенного пункта Хмелек в Билгорайском повете Люблинского воеводства на востоке Польши примерно в 6:35 по местному времени.

Во время атаки в Люблине звучала сирена воздушной тревоги.

Министр инфраструктуры Польши Дариуш Климчак сообщил, что "в связи с сегодняшней угрозой атаки на воздушное пространство Польши власти Польского агентства аэронавигационного обслуживания (PANSA) впервые приняли решение об эвакуации диспетчерской вышки аэропорта Жешув-Ясенка". По его словам, 10 человек, в том числе шестеро сотрудников оперативного персонала, находились во временном укрытии.

"До этого подобные эвакуации дважды проводились для сотрудников диспетчерской вышки аэропорта Люблин", — добавил он.

В течение всей ночи в воздушном пространстве Польши работали польские истребители F-16 и шведские истребители "Грипен" (Gripen). Для поддержки пилотов также был задействован самолет-заправщик ВВС Нидерландов. Кроме того, в воздух был поднят самолет дальнего радиолокационного обнаружения и управления Saab, который действовал над Подкарпатским и Люблинским воеводствами.

Напомним, что известно о масштабах атаки РФ по Украине 20 ноября.

Также сообщалось, что из-за террористических ударов украинские АЭС снизили генерацию.