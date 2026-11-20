Дві ракети та ударний безпілотник впали на території Польщі під час останнього масованого удару РФ по Україні 20 листопада. Одна з ракет вибухнула неподалік від місця проведення військових навчань "Коаліції бажаючих".

Засоби повітряного удару впали в населених пунктах Новий Ліповець, Рудник-над-Санем та Молодич, заявив на брифінгу міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

За його словами, у Новому Липовці було виявлено об’єкт, ідентифікований як ракета Х-101. У Руднику-над-Санем також впала ракета, а в Молодичі — ймовірно, реактивний безпілотник.

У Польщі пролунала повітряна тривога

"Ця атака Російської Федерації на територію України, яка також зачепила Польщу, стала однією з наймасштабніших з початку повномасштабної війни в Україні", — заявив Косіняк-Камиш.

Обійшлося без постраждалих та будь-яких пошкоджень критично важливої інфраструктури.

Відео дня

Горять уламки ворожої ракети Фото: Соцмережi

Міністр зазначив, що РФ не випадково обрала датою атаки 20 листопада:

"Ми маємо справу з черговою провокацією з боку Росії. На мій погляд, вибір часу не випадковий. Сьогодні в Нова-Дембі — неподалік від районів, де діяли наші військово-повітряні сили, — проходять навчання за участю "Коаліції охочих"".

Інформацію про те, що атака не була випадковою, підтверджує й The Telegraf. Журналісти наголошують, що в місті Нова-Демба (Підкарпатське воєводство) тривають навчання за участю військовослужбовців із Великої Британії та інших європейських країн-союзників. Ці маневри є частиною програми "Коаліції бажаючих", мета якої — забезпечити готовність союзників України до її захисту в разі укладення мирної угоди.

Боєприпас впав і вибухнув приблизно за 96 км від місця проведення військових навчань.

Фото: Скриншот

Генерал Іренеуш Новак уточнив, що загалом було зафіксовано 11 об’єктів, які становили пряму загрозу вторгнення у повітряний простір Польщі, три з яких впали.

Кадри падіння ракет зафіксували й камери відеоспостереження. Спочатку видно спалах, а через кілька секунд чути звук вибуху.

Як повідомляє військово-аналітичний акаунт у Х GeoInsider, вибух стався неподалік від населеного пункту Хмелек у Білгорайському повіті Люблінського воєводства на сході Польщі приблизно о 6:35 за місцевим часом.

Під час атаки в Любліні лунала сирена повітряної тривоги.

Міністр інфраструктури Польщі Даріуш Клімчак повідомив, що "у зв’язку з сьогоднішньою загрозою атаки на повітряний простір Польщі влада Польського агентства аеронавігаційного обслуговування (PANSA) вперше ухвалила рішення про евакуацію диспетчерської вежі аеропорту Жешув-Ясенка". За його словами, 10 осіб, зокрема шестеро співробітників оперативного персоналу, перебували у тимчасовому укритті.

"До цього подібні евакуації двічі проводилися для співробітників диспетчерської вежі аеропорту Люблін", — додав він.

Протягом усієї ночі в повітряному просторі Польщі діяли польські винищувачі F-16 та шведські винищувачі "Гріпен" (Gripen). Для підтримки пілотів також було задіяно літак-заправник ВПС Нідерландів. Крім того, у повітря підняли літак дальнього радіолокаційного виявлення та управління Saab, що діяв над Підкарпатським та Люблінським воєводствами.

Нагадаємо, що відомо про масштаби нападу РФ на Україну 20 листопада.

Також повідомлялося, що через терористичні удари українські АЕС зменшили виробництво електроенергії.