У ніч на 20 листопада і вранці Росія здійснила одну з наймасовіших атак по Україні, а під ударом опинилися електростанції, підстанції систем передачі та розподілу електроенергії.

Внаслідок обстрілів атомні електростанції вимушено знизили потужність генерації, заявив на брифінгу перший заступник міністра енергетики України Артем Некрасов. За його словами, повернення АЕС до нормальної схеми роботи відбуватиметься поступово після відновлення пошкоджених мереж.

Без електропостачання залишилася частина споживачів у Києві, Вінницькій, Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Кіровоградській, Одеській, Харківській, Херсонській, Черкаській та Чернігівській областях.

Також із масштабними відключеннями зіткнулися жителі західних регіонів України.

Для стабілізації роботи енергосистеми у Києві, Львівській, Закарпатській, Дніпропетровській, Полтавській, Харківській та Івано-Франківській областях енергетики вимушено застосували аварійні відключення, та погодинні графіки повернуться лише після стабілізації ситуації в енергосистемі.

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Ремонтні бригади розпочали відновлювальні роботи там, де це дозволяє ситуація з безпекою, проте російські терористи повторно атакують енергооб'єкти, а постійні повітряні тривоги ускладнюють та уповільнюють проведення ремонтів.

Не обійшлось і без постраждалих. На Харківщині внаслідок ворожої атаки поранення отримали двоє енергетиків. Вони госпіталізовані.

У більшості регіонів України діють графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості графіки обмеження потужності. У Міненерго попередили, що через постійні атаки ЗС РФ ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися.

За даними Повітряних сил ЗСУ України, росіяни застосували близько 100 ракет. Вони били балістичними ракетами "Іскандер-М/С-400", протикорабельними "Цирконами", запустили 84 крилаті ракети повітряного та морського базування Х-101, "Калібр" та "Іскандер-К", а також 404 дрони.

ППО знешкодила 462 цілі, у тому числі три балістичні ракети, 79 крилатих, а також 380 дронів. Зафіксовано попадання ракет та дронів на 23 локації, а також падіння уламків – на 10 локаціях.

Як повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький, вже відомо про шістьох загиблих жителів столиці, ще 15 людей постраждали. Усього загинули вісім людей, 28 поранено.

Нагадаємо, що ще відомо про нічну атаку ЗС РФ.

Також повідомлялося, що вчора Київ весь день був під ударом російських дронів.