В ночь на 20 ноября и утром Россия совершила одну из самых массированных атак по Украине, а под ударом оказались электростанции, подстанции систем передачи и распределения электроэнергии.

В результате обстрелов атомные электростанции вынужденно снизили мощность генерации, заявил на брифинге первый заместитель министра энергетики Украины Артем Некрасов. По его словам, возврат АЭС к нормальной схеме работы будет происходить постепенно после восстановления поврежденных сетей.

Без электроснабжения остались часть потребителей в Киеве, Винницкой, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Черкасской и Черниговской областях.

Также с масштабными отключениями столкнулись жители западных регионов Украины.

Для стабилизации работы энергосистемы в Киеве, Львовской, Закарпатской, Днепропетровской, Полтавской, Харьковской и Ивано-Франковской областях энергетики вынуждено применили аварийные отключения, и почасовые графики вернутся только после стабилизации ситуации в энергосистеме.

Видео дня

Ремонтные бригады начали восстановительные работы там, где это позволяет ситуация с безопасностью, однако российские террористы повторно атакуют энергообъекты, а постоянные воздушные тревоги усложняют и замедляют проведение ремонтов.

Не обошлось и без пострадавших. В Харьковской области в результате вражеской атаки ранения получили двое энергетиков. Они госпитализированы.

В большинстве регионов Украины действуют графики почасовых отключений электроэнергии, а для промышленности — графики ограничения мощности. В Минэнерго предупредили, что из-за постоянных атак ВС РФ ситуация с электроснабжением может быстро меняться.

По данным Воздушных сил ВСУ Украины, россияне применили около 100 ракет. Они били баллистическими ракетами "Искандер-М/С-400", противокорабельными "Цирконами", запустили 84 крылатые ракеты воздушного и морского базирования Х-101, "Калибр" и "Искандер-К", а также 404 дрона.

ПВО обезвредила 462 цели, в том числе три баллистических ракеты, 79 крылатых, а также 380 дронов. Зафиксированы попадание ракет и дронов на 23 локациях, а также падение обломков – на 10 локациях.

Как сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий, уже известно о шести погибших жителях столицы, еще 15 человек пострадали. Всего погибли восемь человек, 28 ранены.

Напомним, что еще известно о ночной атаке ВС РФ.

Также сообщалось, что вчера Киев весь день был под ударом российских дронов.