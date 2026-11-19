19 ноября Киев весь день находился под атакой вражеских ударных дронов. Прилеты зафиксированы в нескольких районах столицы, повреждены учреждения и памятники архитектуры.

В частности, в результате падения дрона на открытой территории в Шевченковском районе столицы повреждены более 10 авто, а также повылетало оконное стекло во Владимирском кафедральном соборе и в одном из иностранных посольств, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Министр иностранных дела Андрей Сибига в соцсетях опубликовал кадры сбития дрона над зданием внешнеполитического ведомства, а также снимки обломков вражеского боеприпаса после падения.

Обломки ударного дрона возле здания МИДа Фото: X/ Андрей Сибига

Фото: X/ Андрей Сибига

"В результате удара российского беспилотника по Киеву обломки упали на территорию МИД Украины. Мы добавим их в наш музей. А российским террористам у нашей дипломатической службы есть простое, совсем не дипломатичное послание: идите вслед за российским военным кораблем, подонки. Вам никогда не запугать украинскую дипломатию", — написал он.

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Чиновник также сообщил о том, что после падения дрона незначительные повреждения получило и посольство Нидерландов в Украине. К счастью, обошлось без пострадавших.

Посольство Нидерландов после атаки 19 ноября Фото: X/ Андрей Сибига

Под ударом оказалось и посольство Австрии, расположнное по соседству со Владимирским собором.

"В Шэньчжэне Путин пытался предстать в образе мирового лидера. На самом же деле он — международный преступник и террорист. И относиться к нему следует соответствующим образом. Мы выражаем полную солидарность с нашими австрийскими коллегами и призываем к решительной международной реакции на жестокие атаки со стороны России", — заявил глава украинского МИД.

Посольство Австрии в Киеве тоже повреждено Фото: X/ Андрей Сибига

Фото: X/ Андрей Сибига

Фото: X/ Андрей Сибига

По информации Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, российские террористы повредили старейший жилой дом Киева на Контрактовой площади, 7, построенный в 1798 году. Пострадали и другие объекты культурного наследия заповедника "Древний Киев".

По другому адресу на Подоле в шестиэтажном жилом доме возник пожар с частичным разрушением фасада. В ходе тушения огня сотрудники ГСЧС спасли двух человек, в том числе подростка. Ранены трое жителей.

Кроме Шевченковского и Подольского районов, прилеты зафиксированы в Оболонском и Голосеевском районах города.

К вечеру 19 ноября известно об одном погибшим и пятерых раненых после ударов по Киеву. Четыре человека госпитализированы.

Дроновый терор украинской столицы продолжается, а мониторинговые каналы сообщают, что стратегическая авиация ВС РФ завершает подготовку к ракетному удару.

Напомним, вражеский дрон ударил по офисному помещению в Киеве.

Также сообщалось, что в Киеве после российского обстрела загорелись квартиры в многоэтажных домах.