19 ноября российские террористы снова устроили дроновый террор в украинской столице.

В Подольском районе столицы зафиксирован прилет в трехэтажное офисное здание, сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

Сейчас все экстренные службы выехали на место попадания.

Спустя несколько минут, Кличко уточнил, что на Подоле горит мансарда трехэтажного здания, а в Деснянском — возгорание кровли тоже трехэтажного здания.

Также под ударом был Голосеевский район. Там в результате падения БПЛА загорелся автомобиль на парковке медицинского центра. Повреждены фасад и остекление многоэтажного нежилого здания.

Напомним, накануне враг трижды атаковал исторический центр Одессы реактивными дронами. Известно о четырех погибших.

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Кроме того, вчера из-за атаки реактивных дронов РФ в Киеве на 11-м этаже многоэтажного дома начался пожар.