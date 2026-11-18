Российские террористы 18 ноября обстреливают Одессу и уже в третий раз за день атаковали город у моря реактивными дронами.

В результате третьего удара по историческому центру Одессы погиб один человек, еще двое пострадали, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.

Таким образом общее количество погибших за среду в городе достигло четырех человек, еще 13 получили ранения разной степени тяжести.

На данный момент экстренные службы продолжают работать на местах прилетов, а жителей просят не приближаться к местам попадания. В случае объявления воздушной тревоги им рекомендовано немедленно пойти в укрытие.

Удары по Одессе: что известно

О первой атаке на центр города издание "Думская" сообщило в 10:21. Разрушения получил жилой дом, погиб человек.

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Жилой дом пострадал в результате вражеской атаки Фото: Думская

Менее чем через час российские военные снова атаковали центр Одессы реактивным дроном, после чего над городом поднялся дым. Во время второй атаки на центр города пострадали жилой дом и учебное заведение, погиб еще один человек.

Вскоре стало известно о трех жертвах: двух женщинах и мужчине.

Третий удар по городу был нанесен после 12:00.

Фото: Думская

Кроме жилых зданий, повреждены автодорожный техникум, ресторан крымскотатарской кухни "Хаджибей", музей современного искусства Одессы.

Враг целился в "сердце" города с плотной жилой застройкой среди бела дня, зная, что могут быть жертвы.

Фото: Одесская ОВА

Фото: ГСЧС

По информации ГСЧС, во время обследования поврежденного дома спасатели обнаружили трех человек, оказавшихся заблокированными в квартирах. Им открыли дверь, вывели из здания и передали медикам.

Напомним, 15 ноября ВС РФ нанесли удар по Одессе. Под ударом оказался автоцентр.

Отметим, что дилерский центр "Укравто Одесса", в котором, в частности, работает официальный дилер MERCEDES-BENZ "Автомобильный дом Одесса", уже был поврежден вследствие атаки ВС РФ на город 13 сентября.