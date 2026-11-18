РФ в третий раз за день атаковала центр Одессы: много раненых, погибших уже четверо (фото, видео)
Российские террористы 18 ноября обстреливают Одессу и уже в третий раз за день атаковали город у моря реактивными дронами.
В результате третьего удара по историческому центру Одессы погиб один человек, еще двое пострадали, сообщил глава Одесской областной военной администрации Олег Кипер.
Таким образом общее количество погибших за среду в городе достигло четырех человек, еще 13 получили ранения разной степени тяжести.
На данный момент экстренные службы продолжают работать на местах прилетов, а жителей просят не приближаться к местам попадания. В случае объявления воздушной тревоги им рекомендовано немедленно пойти в укрытие.
Удары по Одессе: что известно
О первой атаке на центр города издание "Думская" сообщило в 10:21. Разрушения получил жилой дом, погиб человек.
Менее чем через час российские военные снова атаковали центр Одессы реактивным дроном, после чего над городом поднялся дым. Во время второй атаки на центр города пострадали жилой дом и учебное заведение, погиб еще один человек.
Вскоре стало известно о трех жертвах: двух женщинах и мужчине.
Третий удар по городу был нанесен после 12:00.
Кроме жилых зданий, повреждены автодорожный техникум, ресторан крымскотатарской кухни "Хаджибей", музей современного искусства Одессы.
Враг целился в "сердце" города с плотной жилой застройкой среди бела дня, зная, что могут быть жертвы.
По информации ГСЧС, во время обследования поврежденного дома спасатели обнаружили трех человек, оказавшихся заблокированными в квартирах. Им открыли дверь, вывели из здания и передали медикам.
Напомним, 15 ноября ВС РФ нанесли удар по Одессе. Под ударом оказался автоцентр.
Отметим, что дилерский центр "Укравто Одесса", в котором, в частности, работает официальный дилер MERCEDES-BENZ "Автомобильный дом Одесса", уже был поврежден вследствие атаки ВС РФ на город 13 сентября.