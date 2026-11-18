18 листопада російські терористи обстрілюють Одесу і вже втретє за день атакували місто біля моря реактивними дронами.

В результаті третього удару по історичному центру Одеси загинула одна людина, ще двоє отримали поранення, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

Таким чином, загальна кількість загиблих у середу в місті сягнула чотирьох осіб, ще 13 отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Наразі екстрені служби продовжують працювати на місцях падіння, а мешканців просять не наближатися до місць падіння. У разі оголошення повітряної тривоги їм рекомендується негайно сховатися в укриття.

Удари по Одесі: що відомо

Про першу атаку на центр міста видання "Думська" повідомило о 10:21. Було зруйновано житловий будинок, загинула людина.

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Житловий будинок зазнав пошкоджень внаслідок ворожої атаки Фото: Думская

Менш ніж за годину російські військові знову атакували центр Одеси реактивним дроном, після чого над містом піднявся дим. Під час другої атаки на центр міста постраждали житловий будинок і навчальний заклад, загинула ще одна людина.

Незабаром стало відомо про трьох загиблих: двох жінок та чоловіка.

Третього удару по місту завдано після 12:00.

Фото: Думская

Окрім житлових будинків, пошкоджено автодорожній технікум, ресторан кримськотатарської кухні "Хаджибей" та музей сучасного мистецтва Одеси.

Ворог цілився у "серце" міста зі щільною житловою забудовою серед білого дня, знаючи, що можуть бути жертви.

Фото: Одеська ОВА

Фото: ДСНС

За інформацією ДСНС, під час обстеження пошкодженого будинку рятувальники виявили трьох осіб, які опинилися заблокованими у квартирах. Їм відчинили двері, вивели з ріщення та передали медикам.

Нагадаємо, 15 листопада ЗС РФ завдали удару по Одесі. Під ударом опинився автоцентр.

Зазначимо, що дилерський центр "Укравто Одеса", у якому, зокрема, працює офіційний дилер MERCEDES-BENZ "Автомобільний дім Одеса", вже зазнав пошкоджень внаслідок атаки ЗС РФ на місто 13 вересня.