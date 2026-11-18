Росія втретє за день атакувала центр Одеси: багато поранених, загиблих уже четверо (фото, відео)
18 листопада російські терористи обстрілюють Одесу і вже втретє за день атакували місто біля моря реактивними дронами.
В результаті третього удару по історичному центру Одеси загинула одна людина, ще двоє отримали поранення, повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.
Таким чином, загальна кількість загиблих у середу в місті сягнула чотирьох осіб, ще 13 отримали поранення різного ступеня тяжкості.
Наразі екстрені служби продовжують працювати на місцях падіння, а мешканців просять не наближатися до місць падіння. У разі оголошення повітряної тривоги їм рекомендується негайно сховатися в укриття.
Удари по Одесі: що відомо
Про першу атаку на центр міста видання "Думська" повідомило о 10:21. Було зруйновано житловий будинок, загинула людина.
Менш ніж за годину російські військові знову атакували центр Одеси реактивним дроном, після чого над містом піднявся дим. Під час другої атаки на центр міста постраждали житловий будинок і навчальний заклад, загинула ще одна людина.
Незабаром стало відомо про трьох загиблих: двох жінок та чоловіка.
Третього удару по місту завдано після 12:00.
Окрім житлових будинків, пошкоджено автодорожній технікум, ресторан кримськотатарської кухні "Хаджибей" та музей сучасного мистецтва Одеси.
Ворог цілився у "серце" міста зі щільною житловою забудовою серед білого дня, знаючи, що можуть бути жертви.
За інформацією ДСНС, під час обстеження пошкодженого будинку рятувальники виявили трьох осіб, які опинилися заблокованими у квартирах. Їм відчинили двері, вивели з ріщення та передали медикам.
Нагадаємо, 15 листопада ЗС РФ завдали удару по Одесі. Під ударом опинився автоцентр.
Зазначимо, що дилерський центр "Укравто Одеса", у якому, зокрема, працює офіційний дилер MERCEDES-BENZ "Автомобільний дім Одеса", вже зазнав пошкоджень внаслідок атаки ЗС РФ на місто 13 вересня.