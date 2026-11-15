Россияне атаковали Одессу: уничтожен автомобильный центр, детали

Россияне днем в очередной раз обстреляли Одессу. Враг нанёс удар по автосалону немецкого производителя.

В воскресенье днём, 15 ноября, ВС РФ нанесли удар по Одессе. Об этом сообщил глава городской военной администрации Сергей Лысак.

"Пострадала инфраструктура. Горят автомобили", — сообщил чиновник.

Глава ОВА Олег Кипер уточнил, что были разрушены здание автомобильного центра и складские помещения, в том числе предназначенные для хранения зерна. В результате атаки возникли пожары, загорелись автомобили.

Автосалон Фото: соцсети

Местные каналы сообщают, что, по всей видимости, горит автосалон "Мерседес".

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