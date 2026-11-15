Воєнний фокус Російсько-українська війна Обстріли міст України
Росіяни атакували Одесу: знищений автомобільний центр, деталі
Росіяни вдень вчергове атакували Одесу. Ворог поцілив по автомобільному салону німецького виробника.
У неділю вдень, 15 листопада, ЗС РФ атакували Одесу. Про це повідомив глава міської військової адміністрації Сергій Лисак.
"Постраждала інфраструктура. Горять автівки", — поінформував посадовець.
Глава ОВА Олег Кіпер уточнив, що зруйновано будівлю автомобільного центру, складські приміщення, у тому числі для зберігання зерна. Внаслідок атаки виникли пожежі, загорілися автомобілі.
Місцеві канали повідомляють, що горить, нібито, автосалон "Мерседес".
Новина доповнюється…