Росіяни атакували Одесу: знищений автомобільний центр, деталі

Росіяни вдень вчергове атакували Одесу. Ворог поцілив по автомобільному салону німецького виробника.

У неділю вдень, 15 листопада, ЗС РФ атакували Одесу. Про це повідомив глава міської військової адміністрації Сергій Лисак.

"Постраждала інфраструктура. Горять автівки", — поінформував посадовець.

Глава ОВА Олег Кіпер уточнив, що зруйновано будівлю автомобільного центру, складські приміщення, у тому числі для зберігання зерна. Внаслідок атаки виникли пожежі, загорілися автомобілі.

Автосалон Фото: соцмережі

Місцеві канали повідомляють, що горить, нібито, автосалон "Мерседес".

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