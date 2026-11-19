19 листопада російські терористи знову влаштували дроновий терор у столиці України.

У Подільському районі столиці зафіксовано влучання у триповерхову офісну будівлю, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Наразі всі екстрені служби виїхали на місце події.

Через кілька хвилин Кличко уточнив, що на Подолі горить мансарда триповерхової будівлі, а в Деснянському — загорілася покрівля також триповерхової будівлі.

Також під ударом був Голосіївський район. Там внаслідок падіння БПЛА спалахнув автомобіль на парковці медичного центру. Пошкоджено фасад та скління багатоповерхової нежитлової будівлі.

Нагадаємо, напередодні ворог тричі атакував історичний центр Одеси реактивними дронами. Відомо про чотирьох загиблих.

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Крім того, вчора внаслідок атаки реактивних дронів РФ у Києві на 11-му поверсі багатоповерхового будинку спалахнула пожежа.