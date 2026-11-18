И-за атаки реактивных дронов РФ в Киеве на 11-м этаже многоэтажного дома начался пожар. Люди пытаются спастись из горящих квартир.

Днём 18 ноября ВС РФ нанесли удар реактивными дронами по Киеву, и обломки БПЛА упали в Печерском районе столицы, сообщил журналист Андрей Смолий в Telegram-канале. На видео с места событий — облако дыма, охватившее многоэтажку в ЖК "Новопечерские Липки", и российский беспилотник, который пошел "в пике" и мчится вниз. Фокус не публикует кадры атаки и возгорания из соображений безопасности.

Первые сообщения о возгорании в Киеве после атаки РФ появились в сети около 15:55. Указывается, что столбы дыма заметили в Липках и на Печерске. В Печерском районе обломки БПЛА врезались в 28-этажный дом, а пожар начался в середине — на 11-м этаже, написал мэр Виталий Кличко. Чиновник также уточнил, что обломки упали в парковой зоне. Информации о раненых пока не поступало: все службы направляются на место происшествия.

Видео дня

Обстрел Киева — Кличко о ударе РФ днем 18 ноября Фото: Скриншот

Воздушные силы ВСУ предупреждали о налете дронов РФ, которые двигались в направлении Киева. После 15:44 поступила информация о БПЛА над Дымером, Великой Дымеркой, Броварами, Дарницей, Березняками и Зверинцем.

Обстрел Киева — подробности ударов со стороны РФ

Отметим, что в ночь на 16 ноября произошёл ещё один обстрел Киева, в ходе которого Россия, помимо дронов, применила баллистические ракеты. Киевляне сообщили о звуках взрывов, а утром президент Владимир Зеленский заявил, что россияне атаковали Северный и Южный мосты. По мостам в общей сложности было выпущено семь баллистических ракет "Искандер": четыре — по Южному, три — по Северному. Городские власти сообщили о перебоях с водой и теплом на левом берегу и перекрыли движение, но уже после обеда его частично восстановили: сначала открыли полосу на Южном мосту, а затем — на Северном. Между тем утром в сети появились кадры с большими пробками, от которых страдали киевляне из-за закрытия мостов. На видео с улиц столицы — километровые очереди машин, медленно ползущих по улицам.

Тем временем 12 ноября от удара РФ пострадал Шевченковский район Киева. На кадрах с места событий зафиксировали удар российского дрона прямо посреди проезжей части рядом с автобусом и автомобилями. Несколько киевлян получили легкие ранения, один автомобиль сгорел, а автобус был изрешечен осколками.

Напоминаем, что 14 октября РФ нанесла удар по Киеву баллистическими ракетами "Искандер" и гиперзвуковыми ракетами "Циркон": власти рассказали о последствиях атаки.