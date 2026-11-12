Вспышка посреди трассы: в Киеве РФ обстреляла автобус и автомобиль, есть раненные, — Кличко (фото)

Дрон РФ врезался прямо в проезжую часть, по которой как раз двигались автобус и несколько легковых автомобилей. В месте попадания поднялись пламя и дым.

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о новом обстреле, произошедшем днем 12 ноября в Шевченковском районе столицы. Российское средство поражения повредило автобус и автомобиль: начался пожар, и на место происшествия выехали соответствующие службы.

Первая информация о новом обстреле в Киеве появилась в Telegram-канале чиновника в 12:41. Через час Кличко уточнил, что в результате удара РФ один человек получил ранения, горела машина и был поврежден автобус. С полуночи до полудня 12 ноября ВС РФ ранили в Киеве восемь человек, а в Соломенском районе есть один погибший.

Обстрел Киева — Кличко о попадании дрона РФ в Шевченковском районе 12 ноября Фото: Скриншот

В сообщении мэра не уточнялось, где именно в Шевченковском районе врезался дрон ВС РФ. Агентство УНИАН сообщило, что это Дорогожичи. На кадрах удара — момент попадания в проезжую часть, когда по ней двигались десятки автомобилей.

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Обстрел Киева — возгорание после попадания дрона РФ 12 ноября Фото: Telegram / Реальный Киев

В информационном канале "Новости Украины" опубликовали видео из Шевченковского района, снятое в Дорогожичах, и написали, что российский дрон, вероятно, был заполнен шрапнелью. На кадрах с места событий — правоохранители, которые сгребают мелкие металлические частицы с тротуара и машин: официальных заявлений о шрапнели пока не было.

Обстрел Киева — шрапнель с дрона РФ 12 ноября Фото: Новини України 24

ГСЧС Киева опубликовала информацию об ударе со стороны РФ в Шевченковском районе Киева: указано, что упали обломки БПЛА. На фото — поврежденный автобус, у которого выбиты стекла и пробиты сиденья, а также черное пятно с обломками разного размера.

Обстрел Киева — черное пятно после удара РФ 12 ноября Фото: ГСЧС

Обстрел Киева — салон автобуса после удара со стороны РФ 12 ноября Фото: ГСЧС

Обстрел Киева — подробности удара РФ 12 ноября

Отметим, что РФ начала обстрел Киева в полночь 12 ноября, когда Военно-воздушные силы предупредили о ракетном ударе. Мониторинговые каналы сообщили, что запуски произошли около 1 часа ночи, и ракеты сначала летели на Полтаву, а затем повернули на Киев. Через полчаса последовал еще один залп: летели баллистические ракеты из Брянска. Ночью и утром обстрел продолжился уже с использованием дронов различных типов. В КГВА сообщили о попадании дрона в девятиэтажное здание в Соломенском районе Киева. Возник пожар между 3 и 6 этажами, а на 5 этаже обрушились стены и потолки. Позже городские власти заявили, что погибла 44-летняя женщина и что пять человек получили ранения.

Напоминаем, что днём 12 ноября президент Владимир Зеленский рассказал о новых ограничениях Starlink, которые помешали ВСУ отразить воздушный удар РФ по Украине.