В Киеве раздались взрывы: россияне атакуют столицу баллистическими ракетами

В ночь на 12 ноября в Киеве раздались взрывы. Россияне нанесли удар баллистическими ракетами по столице и области.

Перед этим в ряде восточных, северных и центральных областей была объявлена воздушная тревога "красного" уровня из-за угрозы применения противником баллистических ракет с восточного направления, предупредили Воздушные силы.

Около 01:00 Воздушные силы зафиксировали движение высокоскоростных целей через Сумскую область в направлении Полтавской области. Из Полтавской области вражеские ракеты изменили курс в сторону Киевской области и двигались в направлении Белой Церкви, Броваров и Киева. Через несколько минут в столице раздались сильные взрывы, сообщили местные СМИ.

Карта воздушных тревог по Украине по состоянию на 01:05 Фото: Скрін

Около 01:05 военные вновь зафиксировали запуски баллистических ракет с территории РФ. Скоростная цель также летела в сторону Киева, предупредили Воздушные силы: жители столицы слышали повторяющиеся звуки взрывов.

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