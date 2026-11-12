У Києві пролунали вибухи: росіяни атакують столицю балістикою

У ніч на 12 листопада у Києві пролунали вибухи. Росіяни спрямували балістичні ракети на столицю та область.

Перед цим у низці східних, північних та центральних областей було оголошено повітряну тривогу "червоного" рівня через загрозу застосування ворогом балістичних ракет зі східного напрямку, попередили Повітряні сили.

Близько 01:00 Повітряні сили зафіксували рух швидкісних цілей через Сумську область у напрямку Полтавщини. З Полтавщини ворожі ракети змінили рух у напрямку Київщини і рухалися у бік Білої Церкви, Броварів та Києва. Через кілька хвилин у столиці пролунали сильні вибухи, повідомили місцеві ЗМІ.

Карта повітряних тривог по Україні станом на 01:05 Фото: Скрін

Близько 01:05 військові знову зафіксували пуски балістичних ракет з території РФ. Швидкісна ціль також летіла у бік Києва, попередили Повітряні сили: мешканці столиці чули повторні звуки вибухів.

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