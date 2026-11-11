РФ атакувала Яготин: загинули рятувальники, ЗМІ пишуть про ймовірний удар по молочному заводу

У Яготині на Київщині через повторний російський удар під час гасіння пожежі загинули двоє рятувальників, ще двоє дістали поранення. ЗМІ пишуть, що ціллю атаки міг бути завод "Яготинське", проте офіційного підтвердження немає.

Повторний удар по Яготину на Київщині росіяни завдали тоді, коли рятувальники вже гасили пожежу. Двоє з них загинули, ще двоє опинилися в лікарні. Про втрати повідомив голова Державної служби з надзвичайних ситуацій Андрій Данник.

"Немає слів, щоб передати біль від таких новин: у Яготині на Київщині внаслідок підступних повторних російських ударів під час ліквідації пожежі загинули майор служби цивільного захисту, начальник 24 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Київській області Олександр Бондаренко та головний майстер-сержант служби цивільного захисту, водій 28 ДПРЧ ГУ ДСНС України у Київській області Юрій Литовченко. Ще двоє рятувальників – Сергій Мусіяка та Валентин Михно – отримали поранення та перебувають у лікарні під наглядом медиків", – ідеться в його повідомленні.

Видео дня

Олександр Бондаренко віддав пожежно-рятувальній справі 25 років. Удома на нього чекали дружина, донька та син. Юрій Литовченко пропрацював рятувальником понад 30 років. У нього залишилися дружина та син.

Олександр Бондаренко і Юрій Литовченко загинули через удар РФ по Яготину

"Ці мужні чоловіки присвятили десятиліття службі порятунку, щодня виконуючи свою роботу та ризикуючи собою заради інших. За цією втратою – невимовний біль родин і всього нашого колективу, який втратив побратимів", – наголосив Данник.

Також Тимур Ткаченко повідомляв 11 листопада, що російські дрони атакували місто Яготин у Бориспільському районі на Київщині. Внаслідок атаки є загиблий і поранені. Також було пошкоджено обʼєкт цивільної інфраструктури, житлові приміщення та садок. На місці служби порятунку ліквідовують пожежу.

Про ймовірний удар по молочному та цукровому заводах пише Forbes. Журналісти зазначають, що, за повідомленнями місцевих телеграм-каналів, серед можливих цілей були молочний завод "Яготинське" та цукрове підприємство. Офіційного підтвердження влучань або пошкоджень цих обʼєктів поки немає.

Раніше повідомлялося, що 5 червня російські війська вдарили дронами по підприємству харчової промисловості у Броварському районі. Із фотографій, які оприлюднила ДСНС, було видно, що йдеться про завод молочної продукції "Яготинське".

Також повідомлялося, що російська армія атакувала ринок в центрі Чорноморська, що на Одещині. Внаслідок удару є загибла та поранені.