РФ атаковала Яготин: погибли спасатели, СМИ пишут о возможном ударе по молочному заводу

В Яготине Киевской области в результате повторного российского удара во время тушения пожара погибли двое спасателей, ещё двое получили ранения. СМИ сообщают, что целью атаки мог быть завод "Яготинское", однако официального подтверждения нет.

Россияне нанесли повторный удар по Яготину в Киевской области в тот момент, когда спасатели уже тушили пожар. Двое из них погибли, ещё двое оказались в больнице. О потерях сообщил глава Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Андрей Данник.

"Нет слов, чтобы выразить боль от таких новостей: в Яготине Киевской области в результате коварных повторных российских ударов во время тушения пожара погибли майор службы гражданской защиты, начальник 24-й пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Александр Бондаренко и главный мастер-сержант службы гражданской защиты, водитель 28-й пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС Украины в Киевской области Юрий Литовченко. Еще двое спасателей – Сергей Мусияка и Валентин Михно – получили ранения и находятся в больнице под наблюдением медиков", – говорится в его сообщении.

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Александр Бондаренко посвятил пожарно-спасательному делу 25 лет. Дома его ждали жена, дочь и сын. Юрий Литовченко проработал спасателем более 30 лет. У него остались жена и сын.

Александр Бондаренко и Юрий Литовченко погибли в результате удара РФ по Яготину

"Эти мужественные мужчины посвятили десятилетия спасательной службе, ежедневно выполняя свою работу и рискуя жизнью ради других. За этой утратой стоит невыразимая боль семей и всего нашего коллектива, который потерял своих собратьев", — подчеркнул Данник.

Кроме того, 11 ноября Тимур Ткаченко сообщил, что российские дроны атаковали город Яготин в Бориспольском районе Киевской области. В результате атаки есть погибший и раненые. Также были повреждены объект гражданской инфраструктуры, жилые помещения и детский сад. На месте спасатели тушат пожар.

О возможном ударе по молочному и сахарному заводам пишет Forbes. Журналисты отмечают, что, по сообщениям местных Telegram-каналов, среди возможных целей были молочный завод "Яготинское" и сахарное предприятие. Официального подтверждения попаданий или повреждений этих объектов пока нет.

Ранее сообщалось, что 5 июня российские войска нанесли удар с помощью дронов по предприятию пищевой промышленности в Броварском районе. На фотографиях, опубликованных ГСЧС, было видно, что речь идет о заводе молочной продукции "Яготинское".

Также сообщалось, что российская армия обстреляла рынок в центре Черноморска в Одесской области. В результате обстрела есть погибшая и раненые.