ВС РФ атаковали рынок в Черноморске: есть жертвы, что известно на данный момент (видео)

Российские оккупанты нанесли удар по рынку в центре Черноморска. Уже известно о погибшем человеке и раненых.

По сообщению главы Одесской ОВА Олега Кипера, на данный момент известно об одном погибшем человеке. Еще четыре человека пострадали, двое из них — в тяжелом состоянии. Медики борются за их жизнь.

Также повреждены близлежащие жилые дома и автомобили. На месте работают все соответствующие службы. Ликвидация продолжается. Информация о последствиях уточняется.

Новость обновляется…