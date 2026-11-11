ЗС РФ атакували ринок у Чорноморську: є жертви, що відомо на цей момент (відео)

Російські окупанти завдали удару по ринку в центрі Чорноморська. Вже відомо про загиблу людину та поранених.

За повідомленням очільника Одеської ОВА Олега Кіпера, на цю хвилину відомо про одну загиблу людину. Ще четверо людей постраждали, двоє з них — у важкому стані. Медики борються за їхні життя.

Також пошкоджені прилеглі житлові будинки та автомобілі. На місці працюють всі відповідні служби. Ліквідація триває. Інформація щодо наслідків уточнюється.

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