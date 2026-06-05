РФ ударила по пищевому предприятию на Киевщине, которое производило продукты для детей: есть погибшие (фото)

Российские оккупанты ударили дронами по предприятию пищевой промышленности в Броварском районе. С фото, опубликованных ГСЧС, видно, что это был завод молочной продукции "Яготинское".

Известно о четырех погибших и четырех раненых в результате атаки. Об этом сообщили в ГСЧС.

Сейчас на месте продолжаются аварийно-спасательные работы, поэтому количество пострадавших может измениться.

Под вражеским прицелом оказалось админздание одного из предприятий пищевой промышленности области, отметили в ГСЧС.

Последствия атаки Фото: ГСЧС Последствия атаки Фото: ГСЧС Последствия атаки Фото: ГСЧС Последствия атаки Фото: ГСЧС Последствия атаки Фото: ГСЧС Последствия атаки Фото: ГСЧС Последствия атаки Фото: ГСЧС

Глава Киевской ОГА Николай Калашник сообщил, что на территории предприятия зафиксирован пожар. В админздании частично разрушены конструкции.

"Враг атаковал мирное гражданское предприятие пищевой промышленности. Людей, которые в этот момент просто выполняли свою работу на рабочих местах", — подчеркнул Калашник.

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Позже он сообщил, что известно о семи пострадавших и четырех погибших. Под завалами может находиться еще два человека.

На страницах "Яготинского" пока нет никаких комментариев относительно последствий обстрела.

Напомним, что в последние дни россияне прицельно бьют по гражданской инфраструктуре. Так, 3 июня Фокус писал о российском обстреле Днепра, в результате которого загорелся логистический центр "Новой почты". А уже 4 июня Вооруженные силы Российской Федерации обстреляли Днепр, попав в логистический комплекс компании АТБ площадью 37,5 тыс. кв. м. Предварительно сумма ущерба оценивается в сотни миллионов гривен, однако окончательные выводы будут сделаны после завершения экспертного обследования объекта, отметили в компании.

Напомним, городской голова Борис Филатов после атаки в ночь на 2 июня сообщил, что российские войска били по Днепру кассетными боеприпасами, чтобы нанести наибольший вред гражданским.

Отметим, в ночь на 2 июня ВС РФ запустили по Украине 642 средства поражения, говорится в заявлении Воздушных сил ВСУ. Под удар попали города Киев, Днепр, Харьков и другие.