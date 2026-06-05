РФ ударила по харчовому підприємству на Київщині, що виробляло продукти для дітей: є загиблі (фото)

Російські окупанти вдарили дронами по підприємству харчової промисловості у Броварському районі. З фото, опублікованих ДСНС, видно, що це був завод молочної продукції "Яготинське".

Відомо про чотирьох загиблих та чотирьох поранених внаслідок атаки. Про це повідомили в ДСНС.

Наразі на місці тривають аварійно-рятувальні роботи, тож кількість постраждалих може змінитися.

Під ворожим прицілом опинилася адмінбудівля одного з підприємств харчової промисловості області, зазначили в ДСНС.

Наслідки атаки Фото: ДСНС Наслідки атаки Фото: ДСНС Наслідки атаки Фото: ДСНС Наслідки атаки Фото: ДСНС Наслідки атаки Фото: ДСНС Наслідки атаки Фото: ДСНС Наслідки атаки Фото: ДСНС

Очільник Київської ОВА Микола Калашник повідомив, що на території підприємства зафіксовано пожежу. В адмінбудівлі частково зруйновані конструкції.

"Ворог атакував мирне цивільне підприємство харчової промисловості. Людей, які в цей момент просто виконували свою роботу на робочих місцях", — наголосив Калашник.

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Пізніше він повідомив, що відомо про сімох постраждалих та чотирьох загиблих. Під завалами може перебувати ще двоє людей.

На сторінках "Яготинського" наразі немає жодних коментарів щодо наслідків обстрілу.

Нагадаємо, що останніми днями росіяни прицільно б'ють по цивільній інфраструктурі. Так, 3 червня Фокус писав про російський обстріл Дніпра, внаслідок якого загорівся логістичний центр "Нової пошти". А вже 4 червня Збройні сили Російської Федерації обстріляли Дніпро, влучивши в логістичний комплекс компанії АТБ площею 37,5 тис. кв. м. Попередньо сума збитків оцінюється у сотні мільйонів гривень, однак остаточні висновки будуть зроблені після завершення експертного обстеження об’єкта, зазначили в компанії.

Нагадаємо, міський голова Борис Філатов після атаки в ніч на 2 червня повідомив, що російські війська били по Дніпру касетними боєприпасами, аби завдати найбільшої шкоди цивільним.

Зазначимо, в ніч на 2 червня ЗС РФ запустили по Україні 642 засоби ураження, ідеться у заяві Повітряних сил ЗСУ. Під удар потрапили міста Київ, Дніпро, Харків та інші.