Дроны РФ атаковали Киев и Одессу: загорелась мноэтажка, есть разрушения и пострадавшие (видео)
В Киеве загорелось многоэтажное здание после удара со стороны РФ: дом и сооружения вокруг охватил дым, спасатели ведут работы. Помимо столицы, под обстрел попала Одесса.
Воздушные силы ВСУ предупредили о налете дронов на Киев и Одессу. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о налете и пожаре в Соломенском районе. Огонь охватил 3–6 этажи, на 5-м этаже наблюдаются разрушения конструкций. Фокус собрал информацию о последствиях утреннего и ночного удара РФ.
На фото и видео с места событий, появившихся в местных пабликах, — девятиэтажное здание в центре жилого района, охваченное дымом и огнем. Слышно, что к месту происшествия направляются пожарные машины. Информации о пострадавших пока нет, но она уточняется.
Глава Одесской МВА Сергей Лысак сообщил, что ночной удар РФ не повлек за собой никаких последствий для города. Между тем в 8:16 воздушное командование сообщило о приближении реактивных дронов к Одессе: они двигались через Чёрное море.
Обстрел Украины — что произошло в ночь на 12 ноября
В ночь на 12 ноября Воздушные силы объявили тревогу в Киеве и ближайших регионах из-за угрозы ракетного удара. Около 1 часа ночи воздушные цели прилетели с востока и направлялись в сторону Полтавской области, затем развернулись и направились на Киев. Через несколько минут в Брянской области произошли запуски баллистических ракет: ракеты летели на Бровары и Киев, а в столице раздалось несколько взрывов.
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