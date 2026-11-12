Дрони РФ атакувала Київ та Одесу: загорілась багатоповерхівка, є руйнування та постраждалі (відео)

У Києві загорілась багатоповерхівка після удару РФ: будинок та споруди навколо охопив дим, працюють рятувальники. Крім столиці, під обстріл потрапила Одеса.

Повітряні сили ЗСУ попередили про наліт дронів на Київ та Одесу. Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про приліт та пожежу у Солом'янському районі. Вогонь охопив 3-6 поверхи, є руйнування конструкцій на 5 поверсі. Фокус зібрав інформацію про наслідки ранкового та нічного удару РФ.

На фото та відео з місця подій, які з'явились у місцевих пабліках, — дев'ятиповерхівка в центрі житлової забудови, яку охопив дим та вогонь. Чути, що на місце удару прямують пожежні машини. Про постраждалих інформації поки немає, але інформація уточнюється.

Глава Одеської МВА Сергій Лисак написав, що нічний удар РФ пройшов без наслідків для міста. Тим часом о 8:16 повітряне командування інформувало про наближення реактивних дронів до Одеси: рухались через Чорне море.

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Обстріл України — що сталось в ніч на 12 листопада

В ніч на 12 листопада Повітряні сили оголосили тривогу у Києві та найближчих регіонах через загрозу ракетної атаки. Близько 1 год повітряні цілі залетіли зі сходу та прямували у бік Полтавської області, далі звернули та попрямували на Київ. Через кілька хвилин стались пуски балістики у Брянській області: ракети летіли на Бровари та Київ, а в столиці пролунало кілька вибухів. У місцевих пабліках з'явились фото заграви в одному з центральних районів, але влада не інформувала про наслідки прильотів.

Зранку ПС ЗСУ заявили про наліт 94 БпЛА різних типів (73 — реактивні), балістичних ракет "Іскандер-М", гіперзвукових ракет "Циркон". Серед інших, росіяни обстріляли Житомирську область: ДСНС показало пожежу у точці влучання.

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