Спалах посеред траси: у Києві РФ влучила по автобусу та машині, є постраждалі, — Кличко (фото)

Дрон РФ врізався просто у проїжджу частину, по якій саме рухався автобус та кілька легкових автомобілів. У точці влучання здійнялось полум'я та дим.

Міський голова Києва Віталій Кличко повідомив про нове влучання вдень 12 листопада, яке сталось у Шевченківському районі столиці. Російський засіб ураження пошкодив автобус та автомобіль: почалась пожежа, а на місце інциденту вирушили відповідні служби.

Перша інформація про нове влучання у Києві з'явилось у Telegram-каналі посадовця о 12:41. Через годину Кличко уточнив, що внаслідок удару РФ отримала поранення одна людина, горіла машина та отримав пошкодження автобус. З опівночі до обіду 12 листопада ЗС РФ поранила у Києві вісьмох людей, і є один загиблий у Солом'янському районі.

Обстріл Києва — Кличко про влучання дрона РФ у Шевченківському районі 12 листопада Фото: Скриншот

У дописі мера не уточнювалось, де саме врізався дрон ЗС РФ у Шевченківському районі. Медіа УНІАН повідомило, що це Дорогожичі. На кадрах удару — момент влучання по проїжджій частині, коли нею рухались десятки авто.

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Обстріл Києва — займання після влучання дрона РФ 12 листопада Фото: Telegram / Реальний Київ

В інформаційному каналі "Новини України" опублікували відео з Шевченківського району з Дорогожичів й написали, що російський дрон був, ймовірно, наповнений шрапнеллю. На кадрах з місця подій — правоохоронці, які згрібають дрібні металеві частинки з тротуару та машин: офіційних заяв щодо шрапнелі поки не було.

Обстріл Києва — шрапнель з дрона РФ 12 листопада Фото: Новини України 24

ДСНС Києва опублікувала інформацію про удар РФ у Шевченківському районі Києва: вказано, що упали уламки БпЛА. На фото — пошкоджений автобус, у якого вибило скло та пробило сидіння, та чорна пляма з уламками різного розміру.

Обстріл Києва — чорна пляма після удару РФ 12 листопада Фото: ДСНС

Обстріл Києва — сидіння автобусу після удару РФ 12 листопада Фото: ДСНС

Обстріл Києва — деталі удару РФ 12 листопада

Зазначимо, РФ почала обстріл Києва від опівночі 12 листопада, коли Повітряні сили попередили про удар ракет. Моніторингові канали написали, що стались пуски близько 1 год, і ракет спершу летіли на Полтаву, а потім звернули на Київ. Через пів години був ще один залп: летіла балістика з Брянська. Вночі та зранку обстріл продовжився вже з використанням дронів різних типів. У КМВА повідомили про влучання дрона у дев'ятиповерхівку у Солом'янському районі Києва. Почалась пожежа між 3 та 6 поверхами й зруйнувались стіни й стелі на 5 поверсі. Згодом міська влада заявила, що загинула 44-річна жінка і що п'ятеро осіб отримали поранення.

Нагадуємо, вдень 12 листопада президент Володимир Зеленський розповів про нові обмеження Starlink, які завадили ЗСУ відбивати повітряний удар РФ по Україні.