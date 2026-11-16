Во время ракетного обстрела Украины вечером 16 ноября вражеские ракеты поразили Южный и Северный мосты в Киеве.

Попадания зафиксированы сразу на обоих мостах, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Предположительно, обстрел Северного и Южного мостов в столице", — сообщил чиновник на своём Telegram-канале.

В то же время Кличко не сообщил, что известно о последствиях вражеских ударов по мостам. На место происшествия направлены специалисты экстренных служб.

Перед этим жители Киева услышали серию взрывов на фоне ракетной атаки со стороны россиян. Кличко сообщил, что в столице действуют силы противовоздушной обороны.

Кадры вечерней атаки на столицу

Кроме того, в социальных сетях сообщалось, что в некоторых районах Киева после атаки начались перебои с водоснабжением. Виталий Кличко подтвердил эти данные, сообщив о повреждении объектов критической инфраструктуры. Он также предупредил о возможных перебоях с теплоснабжением в столице.

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Остальные сведения о последствиях вражеского ракетного удара по Киеву на момент публикации уточняются.

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Напомним, что также на фоне ракетного обстрела Украины вечером 16 ноября раздались взрывы в Днепре, Запорожье, Харькове и Смиле в Черкасской области.

Ранее советник президента Украины Сергей "Флеш" Бескрестнов рассказал, почему налаживание паромных переправ в Киеве не решит проблемы с мостами.