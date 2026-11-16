Під час балістичної ракети на Україну увечері 16 листопада ворожі ракети вдарили по Південному та Північному мостах у Києві.

Влучання зафіксовані одразу на обох мостах, повідомив мер Віталій Кличко.

"Попередньо, влучання в Північний та Південний мости в столиці", — інформував посадовець у своєму Telegram-каналі.

Водночас Кличко не розкривав, що відомо про наслідки ворожих ударів по мостах. На місця скеровані фахівці екстрених служб.

Перед цим мешканці Києва чули серію вибухів на тлі ракетної атаки росіян. Кличко повідомляв, що у столиці працюють сили протиповітряної оборони.

Кадри вечірньої атаки на столицю

Окрім того, у соцмережах повідомляли, що у деяких районах Києва після атаки почалися перебої з водопостачанням. Віталій Кличко підтвердив ці дані, інформувавши про пошкодження об'єктів критичної інфраструктури. Він також попередив про можливі перебої з теплопостачанням у столиці.

Видео дня

Інша інформація щодо наслідків ворожої ракетної атаки на Київ на момент публікації встановлюється.

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Нагадаємо, також на тлі ракетної атаки на Україну увечері 16 листопада вибухи пролунали у Дніпрі, Запоріжжі, Харкові та Смілі на Черкащині.

Раніше радник президента України Сергій "Флеш" Бескрестнов розповів, чому налагодження поромних переправ у Києві не розв'яже проблеми з мостами.