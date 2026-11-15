Тунель, пороми чи понтони: Сергій "Флеш" оцінив альтернативи мостам Києва

Налагодження поромних переправ у Києві не розв'яже проблеми й хіба що може використовуватись для критично-важливих перевезень. Сергій "Флеш" Бескрестнов пояснив основні ризики подібних рішень.

У своєму Телеграм-каналі радник президента прокоментував активне обговорення в українських ЗМІ альтернативних способів сполучення між правим і лівим берегами столиці. Бескрестнов вважає, що будівництво тунелю під Дніпром у Києві є необхідним не лише з військової точки зору. Водночас він звертає увагу на тривалість такого проєкту.

За його оцінкою, навіть за підтримки іноземних партнерів будівництво тунелю може зайняти кілька років.

Іншим варіантом є поромні переправи. Однак експерт вважає, що для міста масштабів Києва вони можуть бути лише аварійним рішенням, призначеним передусім для транспортування важливих вантажів. Серед основних проблем такого способу сполучення він називає низьку пропускну здатність і залежність від берегової інфраструктури.

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Зокрема, для роботи поромів необхідні спеціальні пірси та під'їзні шляхи. На думку Бескрестнова, ці об'єкти залишатимуться вразливими до російських ударів безпілотниками типу Shahed та ракетами.

Понтонні мости мають свої вразливості

Окремо Сергій Бескрестнов оцінив перспективи використання понтонних переправ через Дніпро. Він зазначив, що для їхнього облаштування також потрібна відповідна дорожня інфраструктура — під'їзди та транспортні розв'язки. У критичній ситуації такі конструкції можуть допомогти з доставленням важливих вантажів між берегами столиці.

Водночас експерт звернув увагу на їхню вразливість до повітряних атак.

"Мінус: порушується одним Шахедом", — написав Бескрестнов, характеризуючи можливості понтонної переправи.

На його думку, розглядати такі конструкції як повноцінну заміну київським мостам було б неправильно.

Що пропонує "Флеш" для захисту Києва

Бескрестнов не заперечує необхідності підготовки до аварійних сценаріїв. Навпаки, він наголошує, що військові повинні мати запасні варіанти забезпечення логістики на випадок пошкодження мостів.

Однак експерт ставить під сумнів доцільність надмірної уваги до поромних і понтонних переправ як основного способу розв'язання проблеми. За його логікою, якщо противнику вдасться зруйнувати всі мости через Дніпро в Києві, берегова інфраструктура, необхідна для роботи тимчасових переправ, також може опинитися під ударами.

"Тому вся ця медійна метушня навколо теми мостів і переправ є для мене незрозумілою", — підсумував він.

Натомість Бескрестнов закликав зосередитися на посиленні протиповітряної оборони та засобів радіоелектронної боротьби, подякувавши українським військовим.

Як раніше писав Фокус, у Києві вже розпочали роботи зі спорудження понтонних переправ. За словами народного депутата Володимира Крейденка, до процесу залучені військові та представники міської влади. Орієнтовний термін реалізації проєкту становить три-чотири місяці.

Також Фокус з'ясовував, на якому етапі перебуває ідея будівництва тунелю під Дніпром. Наразі проєкт перебуває на стадії концепції та проєктування, а питання його фінансування і реалізації ще потребують опрацювання.