Тунель під Дніпром хочуть створити у Києві: міністр назвав вартість і терміни будівництва

Від 400 до 500 мільйонів доларів може коштувати найпростіший тунель під Дніпром у Києві, а саме будівництво займе два-три роки. Такі орієнтири назвав міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, утім проєкт поки залишається на стадії ідеї.

Прокласти тунель під Дніпром у столиці можна за два-три роки, а найпростіший варіант, тобто без метрополітену, обійдеться в 400-500 мільйонів доларів. Такі цифри озвучив журналістам міністр з відновлення, інфраструктури та транспорту Микола Калашник, передає кореспондент УНІАН.

"Орієнтовна вартість найпростішого тунелю без метрополітену – 400-500 млн доларів", – сказав він.

Попередні переговори зараз тривають з Європейським інвестиційним банком. Ідеться про 100 мільйонів доларів, які дали б змогу розпочати будівництво, – це приблизно п'ята частина від мінімальної озвученої суми.

"Варто починати вже зараз, але головне – фінансовий ресурс. Для того, щоб знайти його, треба працювати над цим", – зазначив Калашник.

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З ініціативою реалізувати такий проєкт у Києві виступала компанія-посередник.

"Була компанія посередник, була гарна ініціатива це реалізувати. Неодмінно це треба робити. Якщо ми почнемо сьогодні, то роки за два-три ми закінчимо. Якщо ми відкладемо, і через три роки почнемо, то через шість років це закінчимо", – відмітив міністр.

Проте на запит щодо досвіду будівництва подібних об'єктів, наявних ресурсів і готовності розпочати роботи ця компанія так і не відповіла.

У роботі можуть знадобитися й напрацювання попередніх років, однак наявні проєкти потребують актуалізації.

"Наразі все в процесі ідеї, концепції і проектування", – додав очільник Мінінфраструктури.

Раніше повідомлялося, що понтонні мости через Дніпро в Києві вже зводять, а готовими додаткові переправи будуть за три-чотири місяці. Причиною стали російські атаки на критичну інфраструктуру столиці, а зелена гілка метро, ймовірно, не курсуватиме між берегами до початку 2027 року.

Також повідомлялося, що без належної організації руху та оперативного реагування на російські атаки Київ ризикує опинитися розділеним на дві частини через пошкодження мостів. Дві понтонні переправи, які планують у столиці, мають стати альтернативою шести наявним.