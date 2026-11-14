Тоннель под Днепром хотят создать в Киеве: министр назвал стоимость и сроки строительства

Самый простой туннель под Днепром в Киеве может обойтись в 400–500 миллионов долларов, а само строительство займет два–три года. Такие ориентиры назвал министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник, однако проект пока остается на стадии идеи.

Проложить туннель под Днепром в столице можно за два-три года, а самый простой вариант, то есть без метрополитена, обойдется в 400–500 миллионов долларов. Такие цифры озвучил журналистам министр по восстановлению, инфраструктуре и транспорту Николай Калашник, передает корреспондент УНИАН.

"Ориентировочная стоимость самого простого туннеля без метрополитена — 400–500 млн долларов", — сказал он.

В настоящее время ведутся предварительные переговоры с Европейским инвестиционным банком. Речь идет о 100 миллионах долларов, которые позволили бы начать строительство — это примерно пятая часть от минимальной озвученной суммы.

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"Начинать стоит уже сейчас, но главное — финансовые ресурсы. Чтобы их найти, нужно над этим работать", — отметил Калашник.

С инициативой реализовать такой проект в Киеве выступила компания-посредник.

"Была компания-посредник, была хорошая инициатива по реализации этого проекта. Это обязательно нужно делать. Если мы начнём сегодня, то через два-три года закончим. Если мы отложим и начнём через три года, то через шесть лет это закончим", – отметил министр.

Однако на запрос об опыте строительства подобных объектов, имеющихся ресурсах и готовности приступить к работам эта компания так и не ответила.

В работе могут пригодиться и наработки предыдущих лет, однако имеющиеся проекты требуют актуализации.

"Сейчас всё находится на стадии идеи, концепции и проектирования", — добавил глава Мининфраструктуры.

Ранее сообщалось, что понтонные мосты через Днепр в Киеве уже возводятся, а дополнительные переправы будут готовы через три-четыре месяца. Причиной стали российские атаки на критически важную инфраструктуру столицы, а "зеленая" ветка метро, вероятно, не будет курсировать между берегами до начала 2027 года.

Также сообщалось, что без надлежащей организации движения и оперативного реагирования на российские атаки Киев рискует оказаться разделенным на две части из-за повреждения мостов. Две понтонные переправы, которые планируется построить в столице, должны стать альтернативой шести существующим.