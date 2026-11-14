"Работы уже начались": когда в Киеве заработают новые переправы (видео)

В Киеве уже возводят понтонные мосты через Днепр, а дополнительные переправы будут готовы через три-четыре месяца. Причиной стали российские атаки на критически важную инфраструктуру столицы. В то же время "зеленая" ветка метро, вероятно, не будет курсировать между берегами до начала 2027 года.

В столице уже ведется строительство понтонных мостов через Днепр — к работам привлечены военные совместно с киевскими властями. Сроки озвучил народный депутат Владимир Крейденко: дополнительные переправы должны быть готовы через три-четыре месяца. Об этом сообщает РБК-Украина.

"Работы уже начались, в них задействованы военные, а также местные власти Киева. Вместе они организуют этот процесс", — сказал народный депутат.

Сообщение по "зеленой" ветке киевского метрополитена между правым и левым берегами, по словам Крейденко, вероятно, не возобновится до начала 2027 года. Причины такого прогноза депутат не уточнил.

Видео дня

Поводом для строительства послужили российские атаки на критически важную инфраструктуру Киева. Повреждение мостов грозит тем, что движение между берегами фактически прекратится, поэтому понтонные конструкции должны взять на себя роль резервного варианта.

Ранее сообщалось, что без надлежащей организации движения и оперативного реагирования на российские атаки Киев рискует оказаться разделенным на две части из-за повреждения мостов. Две понтонные переправы, которые планируется построить в столице, должны стать альтернативой шести существующим.

Также сообщалось, что в Украине планируется построить 21 альтернативную мостовую переправу через реки, в том числе через Днепр. Часть этих работ уже начата в Киеве, а первые переправы, по словам профильного министра, начнут функционировать в начале года.