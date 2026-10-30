Первые альтернативные переправы в Киеве запустят в начале года: правительство планирует 21 здание (видео)

В Украине планируется построить 21 альтернативную мостовую переправу через реки, в том числе через Днепр, и часть этих работ уже начата в Киеве. Об этом в парламенте сообщил профильный министр — по его словам, первые переправы начнут функционировать в начале года.

Быстрое строительство альтернативных переправ через реки, в том числе через Днепр, должно обеспечить безопасность транспортного сообщения на случай повреждения основных мостов. Всего предусмотрено 21 такая переправа, а ответственность за работы взяла на себя центральная власть. Об этом в Верховной Раде рассказал министр, ответственный за восстановление, инфраструктуру и транспорт, Николай Калашник.

По его словам, в столице уже приступили к реализации.

"Работы в Киеве уже начались, первые мосты начнут функционировать в начале года", — отметил министр.

Стоит отметить, что Киев принял решение построить комбинированные водные переправы через Днепр — к этому шагу прибегли после того, как российские удары по критически важной инфраструктуре усилились, а Южный мост получил серьезные повреждения.

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На сами переправы и подъездные пути к ним город выделяет 1 миллиард гривен. Проект имеет статус экспериментального и реализуется по инициативе государства — на основании постановления правительства № 1295.

Где именно будут размещены объекты, будет определять военное командование, а окончательное согласование остается за Киевской городской военной администрацией.

Ранее сообщалось, что в Киеве с 30 октября постепенно возобновляется движение автомобилей по Южному мосту. В Киевской городской государственной администрации отметили, что действуют ограничения по направлению движения и весу транспорта, а поезда метро по мосту не ходят: решение было принято после обследования сооружения, ведь российская баллистическая ракета пробила дорожное полотно насквозь.

Также сообщалось, что в столице ввели ограничения на движение по отдельным мостам через Днепр во время воздушной тревоги. В КМВА пояснили, сколько времени придется ждать водителям и на каких переправах движение не ограничивается.

Кроме того, эксперты в беседе с "Фокусом" обращали внимание: чтобы отрезать левый берег от правого, России не обязательно разрушать киевские мосты — достаточно повредить их так, чтобы пришлось перекрыть движение. Следствием этого станут многокилометровые пробки, сбои в логистике и фактический транспортный локдаун, а отдельной угрозой специалисты называют скопление людей и транспорта у переправ.