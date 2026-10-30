Перші альтернативні переправи в Києві запустять на початку року: уряд планує 21 споруду (відео)

В Україні планують звести 21 альтернативну мостову переправу через річки, зокрема через Дніпро, і частину цієї роботи вже розпочали в Києві. Про це в парламенті повідомив профільний міністр – за його словами, перші переправи запрацюють на початку року.

Швидке будівництво альтернативних переправ через річки, серед них і Дніпро, має убезпечити сполучення на випадок пошкодження основних мостів. Загалом передбачено 21 таку переправу, а відповідальність за роботи взяла на себе центральна влада. Про це в Верховній Раді розповів міністр, відповідальний за відновлення, інфраструктуру та транспорт, Микола Калашник.

За його словами, у столиці до реалізації вже перейшли.

"Роботи в Києві вже розпочаті, перші мости запрацюють на початку року", – зазначив міністр.

Варто зазначити, що Київ ухвалив рішення звести комбіновані водні переправи через Дніпро – на це пішли після того, як російські удари по критичній інфраструктурі посилилися, а Південний міст дістав серйозні пошкодження.

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На самі переправи та під'їзні шляхи до них місто виділяє 1 мільярд гривень. Проєкт має статус експериментального й реалізується з ініціативи держави – на підставі урядової постанови №1295.

Де саме розмістять об'єкти, визначатиме військове командування, а остаточне погодження залишається за Київською міською військовою адміністрацією.

Раніше повідомлялося, що в Києві з 30 жовтня поступово відновлюють рух автомобілів Південним мостом. У Київській міській державній адміністрації зазначили, що діють обмеження щодо напрямку руху та ваги транспорту, а потяги метро мостом не ходять: рішення ухвалили після обстеження споруди, адже російська балістична ракета пробила дорожнє полотно наскрізь.

Також повідомлялося, що в столиці запровадили обмеження руху окремими мостами через Дніпро під час повітряної тривоги. У КМВА пояснили, скільки часу доведеться чекати водіям і на яких переправах рух не обмежують.

Крім цього, експерти в розмові з Фокусом звертали увагу: щоб відрізати лівий берег від правого, Росії не обов'язково руйнувати київські мости – достатньо пошкодити їх так, аби рух довелося перекрити. Наслідком стануть багатокілометрові затори, збої в логістиці та фактичний транспортний локдаун, а окремою загрозою фахівці називають скупчення людей і транспорту біля переправ.