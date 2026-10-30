У Києві частково відновлюють рух Південним мостом: який напрямок ще закритий, — КМДА

У Києві з 30 жовтня поступово відновлюють рух автомобілів на Південному мосту, заявили у Київській міській державній адміністрації. Є обмеження у напрямку руху, у вазі машин, а потяги метро не їздять. Як працюватиме міст після удару балістики РФ, яка пробила дорожнє полотно наскрізь?

Фахівці Національного інституту розвитку інфраструктури оглянули Південний міст, щоб встановити рівень пошкодження конструкцій, ідеться у дописі КМДА у Telegram-каналі. На основі експертизи вирішили дозволити обмежений рух транспорту.

Київська влада повідомила, що Південний міст часткового відкриватимуть з 30 жовтня. При цьому діятиме низка обмежень. По-перше, відкривають рух з лівого берега на правий, а протилежний напрямок — ще закритий. Крім того, заборонено рух транспорту важчого ніж 10 тонн. Потяги метрополітену поки не їздитимуть. Фахівці-комунальники та науковці визначають, як відремонтувати пошкоджені опори мосту, по яких, зокрема, проходять лінії метро, пояснили в КМДА.

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"Рух у напрямку з правого на лівий берег рух поки залишається закритим. На цій ділянці тривають технічні роботи. Просимо водіїв враховувати тимчасові обмеження під час планування маршрутів", — попередила київська влада.

Удари по Південному мосту — КМДА про рух транспорту з 30 жовтня Фото: Скриншот

КП "Київпастранс" поки не публікувало оновлень про запасні маршрути для автомобілістів та громадського транспорту у районі Південного мосту з врахуванням нового рішення КМДА. Остання інформація — про перенаправлення транспортного потоку на Дарницький міст та про вихід восьми автобусів замість потягів метрополітену. Крім того, Київська патрульна поліція опублікувала схему об'їзду Південного мосту та переспрямування потоку машин на інші мости у Києві.

Удари по Південному мосту — схема об'їзду

У Київському метрополітені після удар РФ по Південному мосту 27 жовтня повідомили про обмеження у роботі "зеленої" гілки. Потяги рухаються за скороченим маршрутом "Сирець"-"Видубичі", а ділянка "Славутич"-"Червоний хутір" не працює.

Удари по Південному мосту — деталі

Зазначимо, Фокус писав про два удари РФ по Південному мосту, які стались у жовтні 2026 року. Перший удар стався в ніч на 2 жовтня. Згідно з заявою Київського міського голови Віталія Кличка, споруду тимчасово перекрили для визначення рівня пошкодження. Наступне влучання сталось близько 3 год 27 жовтня. Мер повідомив, що стався приліт балістики, через що Південний міст перекрили для автомобілів та потягів метро. Згодом з'явились фото з місця подій: на перших зображення фігурували пошкоджене асфальтне покриття та відбійники, на інших — наскрізний отвір у полотні діаметром 2-3 метри, з якого стирчала арматура.

29 жовтня київські пабліки повідомили про транспортний колапс у Києві через перекриття Південного мосту та дефіцит громадського транспорту. З'ясувалось, що кияни стояли в кілометрових "корках", які тягнулись від Харківського шосе до Дарницького мосту.

Нагадуємо, Фокус зібрав інформацію про стан мостів у Києві та про загрози через удари ЗС РФ.