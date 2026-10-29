"Корки" та самокати: у Києві стався транспортний колапс через удар по мосту, — соцмережі (відео)

У Києві стався транспортний колапс через закриття Південного мосту після удару РФ, повідомили у мережі. На відео з місця подій — багатокілометрові корки та люди, які дістаються на інший берег Дніпра на самокатах, а не на громадському транспорті. Що відбувається в українській столиці через перекриття Південного мосту?

Інформація про корки у Києві через нестачу громадського транспорту та закриття Південного мосту зранку 28 та 29 жовтня з'явилась у місцевому пабліку "Київ Info". У мережі опублікували відео з вервечками машин, які вишикувались на Харківському шосе аж до Дарницького мосту. Крім того, інші кияни використали самокати та їдуть через Дніпро на орендованому транспорті, оскільки місця у громадському — немає.

У одному з дописів у мережі ситуацію назвали "колапсом", бо люди "їдуть на самокатах з лівого берега на правий й стоять в заторах". При цьому припускають, що через нестачу громадського транспорту кияни можуть пересісти на ролики.

Видео дня

"Люди добираються з лівого берега на правий і з правого на лівий усіма можливими способами. Величезний затор утворився на Харківському шосе. Затор починається ще з Харківського масиву", — написали у мережі.

На Google maps підтверджується інформація про корки на лівобережжі Києва. Серед іншого, є червона зона з "корком" на перетині Харківського шосе та вулиці Тростянецька. Тим часом у місцевих пабліках повідомили про корок, який тягнеться аж до Дарницького мосту — це, умовно, близько 6-7 км.

Удар по Південному мосту — ситуація з корками у Києві 29 жовтня Фото: Google Maps

На інтернет-ресурсах КМДА та КП "Київпастранс" поки немає додаткової інформації про корки у Києві й про те, як міська влада планує з ними впоратись. Остання інформація — нагадування про запасний маршрут для автобусів, який запровадили на початку жовтня після перших атаки РФ на мости. Ідеться про новий маршрут для автобусів №22 та №91, які пустили через Дарницький міст.

Удар по Південному мосту — запасні автобусні маршрути у Києві Фото: КМДА

Удар по Південному мосту — що сталось

Зазначимо, удар РФ по Південному мосту стався у ніч на 27 жовтня, раніше писав Фокус. Росіяни запустили дві хвилі балістики. Від першого удару постраждав кампус ДТЕУ, від другого — Південний міст. Влучання по споруді підтвердив міський голова Віталій Кличко. Міст з шістьма смугами для автомобілів та гілкою Київського метрополітену закрили через серйозні руйнування.

Мер та медіа показали наслідки удару по Південному мосту: балістична ракета пробила бетонне армоване полотно, пошкодила асфальтне покриття та відбійники. У КМДА повідомили про вісім додаткових автобусів з маршрутами через інші київські мости, які мали б компенсувати відсутність кількох десятків рейсів метро та громадського транспорту.

Нагадуємо, 27 жовтня Фокус зібрав інформацію про удар РФ по Південному мосту та оцінки експертів, які розповіли про наслідки пошкодження ключових інфраструктурних об'єктів у Києві.