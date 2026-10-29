"Пробки" и самокаты: в Киеве произошел транспортный коллапс из-за удара по мосту, — соцсети (видео)

В Киеве произошел транспортный коллапс из-за закрытия Южного моста после удара РФ, сообщили в сети. На видео с места событий — многокилометровые пробки и люди, которые добираются на другой берег Днепра на самокатах, а не на общественном транспорте. Что происходит в украинской столице из-за перекрытия Южного моста?

Информация о пробках в Киеве из-за нехватки общественного транспорта и закрытия Южного моста утром 28 и 29 октября появилась в местном паблике "Киев Info". В сети опубликовали видео с колоннами машин, выстроившихся на Харьковском шоссе вплоть до Дарницкого моста. Кроме того, другие киевляне воспользовались самокатами и едут через Днепр на арендованном транспорте, поскольку мест в общественном транспорте нет.

В одном из постов в сети ситуацию назвали "коллапсом", поскольку люди "едут на самокатах с левого берега на правый и стоят в пробках". При этом предполагают, что из-за нехватки общественного транспорта киевляне могут пересесть на ролики.

Видео дня

"Люди добираются с левого берега на правый и с правого на левый всеми возможными способами. Огромная пробка образовалась на Харьковском шоссе. Пробка начинается ещё с Харьковского массива", — написали в сети.

На Google Maps подтверждается информация о пробках на левом берегу Киева. В частности, отмечена красная зона с "пробкой" на пересечении Харьковского шоссе и улицы Тростянецкой. Между тем в местных пабликах сообщили о пробке, которая тянется аж до Дарницкого моста — это, условно, около 6–7 км.

Удар по Южному мосту — ситуация с пробками в Киеве 29 октября Фото: Google Maps

На интернет-ресурсах КГГА и КП "Киевпастранс" пока нет дополнительной информации о пробках в Киеве и о том, как городские власти планируют с ними справиться. Последняя информация — напоминание о запасном маршруте для автобусов, который ввели в начале октября после первых атак РФ на мосты. Речь идет о новом маршруте для автобусов №22 и №91, которые пустили через Дарницкий мост.

Удар по Южному мосту — запасные автобусные маршруты в Киеве Фото: КГГА

Удар по Южному мосту — что произошло

Отметим, что удар РФ по Южному мосту произошел в ночь на 27 октября, ранее сообщал Фокус. Россияне запустили две волны баллистических ракет. От первого удара пострадал кампус ДТЕУ, от второго — Южный мост. Попадание в сооружение подтвердил мэр Виталий Кличко. Мост с шестью полосами для автомобилей и веткой Киевского метрополитена закрыли из-за серьезных разрушений.

Мэр и СМИ показали последствия удара по Южному мосту: баллистическая ракета пробила бетонное армированное полотно, повредила асфальтовое покрытие и отбойники. В КГГА сообщили о восьми дополнительных автобусах с маршрутами через другие киевские мосты, которые должны компенсировать отсутствие нескольких десятков рейсов метро и общественного транспорта.

Напоминаем, что 27 октября Фокус собрал информацию об ударе РФ по Южному мосту, а также оценки экспертов, которые рассказали о последствиях повреждения ключевых инфраструктурных объектов в Киеве.